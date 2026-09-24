Las compras en Shein y Temu deben cumplir las condiciones establecidas para los envíos internacionales.

Las compras en plataformas internacionales como Shein y Temu se volvieron una alternativa para quienes buscan productos que no siempre encuentran en el mercado local. Sin embargo, los pedidos que ingresan a la Argentina deben cumplir con las condiciones establecidas para los envíos desde el exterior.

Según la información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), existe una franquicia de hasta u$s 400 por envío para los primeros cinco envíos del año por persona, siempre que se cumplan las condiciones del régimen.

Ese monto no representa un límite anual para gastar en compras internacionales, sino el valor de cada envío que puede acceder a la exención de derechos de importación y tasa de estadística.

Cuántos pedidos de Shein y Temu se pueden hacer por año

El régimen permite utilizar la franquicia hasta cinco veces por año calendario y por persona. El cupo corresponde al destinatario, por lo que no se trata de cinco pedidos permitidos para cada plataforma por separado.

Para acceder al beneficio, cada envío debe cumplir determinadas condiciones. Entre ellas se encuentran:

Tener un valor de hasta u$s 400 FOB para acceder a la franquicia.

No superar tres unidades de la misma especie .

No tener finalidad comercial.

Cumplir con los límites de peso establecidos según la modalidad de envío.

Respetar el límite máximo de u$s 3.000 FOB por envío previsto para determinados regímenes simplificados.

Las compras en Shein y Temu deben cumplir las condiciones establecidas para los envíos internacionales. Shutterstock / ChatGPT

Por lo tanto, una persona puede realizar compras en Shein, Temu u otras plataformas internacionales, pero el cupo anual de cinco envíos no se reinicia al cambiar de tienda.

Qué pasa si una compra supera los u$s 400

Los u$s 400 no son el máximo que puede valer un paquete. Funcionan como una franquicia para determinados tributos.

Si un envío supera ese monto, la franquicia deja de cubrir la parte excedente y sobre ese valor corresponderá pagar los impuestos establecidos para la importación. Por ejemplo, si un paquete tiene un valor FOB de u$s 500, los impuestos alcanzan al excedente de u$s 400, es decir, se cobrará los gravámenes completos sobre u$s 100.

Además, el IVA y los impuestos internos pueden corresponder incluso cuando el envío se encuentra dentro de la franquicia de u$s 400. La tasa de servicio y almacenaje del operador postal también puede aplicarse.

Qué pasa si se hacen más de cinco pedidos en un año

Una vez utilizado el cupo de cinco envíos anuales, un nuevo paquete deja de contar con la franquicia de u$s 400.

En ese caso, aunque la compra tenga un valor inferior o igual a u$s 400, el envío queda alcanzado por los tributos correspondientes al régimen general sobre su valor total , según la modalidad de ingreso.

Esto significa que el límite de cinco operaciones no impide necesariamente realizar una sexta compra. La diferencia es que ese nuevo envío ya no cuenta con la franquicia tributaria prevista para los primeros cinco.

Las compras en Shein y Temu deben cumplir las condiciones establecidas para los envíos internacionales.

Cuál es el límite de valor para las compras del exterior

Además de la franquicia de u$s 400, existe un límite de hasta u$s 3.000 FOB por envío para determinados regímenes simplificados de compras para uso personal.

En el caso de los envíos postales mediante el operador oficial, ARCA establece que pueden ingresar mercaderías de hasta u$s 3.000 FOB, siempre que sean para uso o consumo personal, no tengan finalidad comercial y no superen tres unidades de la misma especie.

Para los pequeños envíos mediante courier también se establece un máximo de u$s 3.000 por operación, hasta 50 kilos por paquete y un máximo de tres unidades de la misma especie. Esta modalidad puede utilizarse hasta cinco veces por año calendario y por persona.

Por eso, al comprar en Shein o Temu es importante diferenciar entre los cinco envíos anuales, la franquicia de u$s 400 y el tope de u$s 3.000 por envío. Son límites diferentes y cumplir uno no significa automáticamente cumplir todos los demás.