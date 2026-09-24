La economía cayó 2,9% en julio en la medición desestacionalizada, contra el mes anterior. En tanto, la caída interanual fue del 1,4%. Así lo informó el INDEC en su medición de actividad económica.

La variación tendencia-ciclo que mira el Gobierno para sostener que se está creciendo tuvo una variación del 0,2%. Con todo, el acumulado del año marca un crecimiento del 1,7%.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un crecimiento de 3% en 2026 pero para la mayoría de los economistas, será de 2,1%. En tanto, para el 2027, el Gobierno proyecto un 4% de alza.

Caputo marcó el impacto del Mundial

Los datos del INDEC marcan que la caída de la actividad económica se explicó en en julio por la baja del comercio, con 5,1%, mientras que la industria se redujo un 4,6%. La construcción cayó 3,3% y la intermediación financiera 3%. Los ingresos por impuestos -netos de subsidios- también marcó una baja del 4,5%.

Del otro lado, un rubro tuvo un crecimiento sideral: la pesca, con una suba de 424%. Minería despegó 8,4% en julio, mientras que agricultura creció 0,7%.

El séptimo mes del año fue escenario de las vacaciones de invierno, por lo que se vio un crecimiento en el rubro de hoteles y restaurantes por el turismo, con un 2,5%.

El ministro de Economía Luis Caputo eligió destacar el “crecimiento de 1,7″ en 7 meses y atribuyó la caída de la actividad económica a “distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad”.

Por un lado, mencionó “la menor disponibilidad de gas” en el caso de la industria manufacturera y sumó cuestiones climáticas como “las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción”.

Pero también puso el foco en un punto extra: “las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol”.

NA

En medio de una cierta estabilidad financiera, para los economistas, “el aspecto más incierto y negativo se sigue vinculando con la actividad económica”.

Previo a conocerse el dato oficial, desde LCG estimaron una caída del 0,8% para julio, sobre la base de la fuerte caída (ya verificada) en industria y construcción.

Según FIEL, el IPI, su indicador de actividad industrial, cayó 1,1% en julio . Pero además en agosto, la baja continuó: retrocedió 4,2% en agosto en la comparación interanual y acumula una caída de 1,2% en los primeros ocho meses.

Los economistas de LCG plantean que “se ve un diente más en el serrucho mensual que vemos desde fines del año pasado, sin una tendencia definida”, que impide mejoras en el mercado laboral.

“Las decisiones de inversión están frenadas por ser varios los sectores en dificultades y porque hoy conviene esperar a ver qué sucede con las elecciones del año que viene (cayó 0,8% en el trimestre)”.

Industria automotriz

El consumo “tiene un fuerte lastre” con la caída del poder adquisitivo del salario formal y el menor empleo registrado. Y el gasto público “tiene que ir acompañando la caída de la recaudación (en términos reales) para mantener el superávit primario, lo cual tiene un efecto contractivo”, plantearon los economista de LCG.

Del otro lado, “lo único que sube son las exportaciones netas (por suba de exportaciones y baja de importaciones), lo cual es una buena noticia por la robustez que brinda, pero que al mismo tiempo sólo refleja la dinámica virtuosa de los tres sectores más pujantes”.

El camino a las elecciones 2027

“Vemos difícil esperar una dinámica muy diferente hasta las elecciones (con más riesgos a la baja que al alza) y tampoco vemos que el gobierno intente reconfigurar su visión (manteniendo el equilibrio fiscal) para intentar torcer las expectativas, más allá de algunas medidas esporádicas de bajo alcance (inocencia fiscal, créditos FGS, etc)”, agregó LCG.