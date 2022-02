Guerra Rusia-Ucrania: cómo impactará en el acuerdo de Argentina con el FMI y los sectores clave

La negociación con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se extendería durante el fin de semana para cerrar el acuerdo por un nuevo programa económico suma dificultades con la invasión y ataques de Rusia a Ucrania por el impacto en los precios internacionales , sumarán presión fiscal, y posibles consecuencias comerciales globales.

En el ministerio de Economía, los funcionarios están "concentrados" para cerrar el acuerdo y tenerlo listo para la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso , pero reconocen que se sigue discutiendo el punto vinculado a las tarifas y subsidios energéticos.

En cuanto a las decisiones del directorio del FMI, los especialistas consultados por El Cronista, consideran que si hay acuerdo con el staff, no debería haber resistencia. Sin embargo, puede haber cambios en las evaluaciones trimestrales , atadas al escenario internacional.

El ex director por el Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser consideró la negociación "no habría impacto más allá de que en el FMI querrán terminar esto pronto".

"Una vez que el programa esté acordado, que el sendero fiscal sea creíble, se va a cerrar", más allá del conflicto en la ex Unión Soviética, indicó el ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, que recordó que el FMI presiona para que "bajen los subsidios a producción y el consumo" de energía a nivel general y en particular en el caso argentino.

"Lo que le pide un sector más radicalizado del Gobierno a Martín Guzmán que negocie es que los recursos prestados de los contribuyentes de otros países financian los subsidios en la Argentina", planteó Torres, lo que no tendrá eco en el FMI, además, con previsiones del brent a u$s 130 por barril en junio si sigue el conflicto, según la última estimación de Rystad Energy.

el Impacto en la economía global

La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se manifestó "muy preocupada" por el conflicto entre Ucrania y Rusia y anticipó un "riesgo económico significativo para la región y el mundo".



En ese marco, Loser coincidió en que las principales variables a tener en cuenta en el acuerdo están vinculadas al impacto en la economía mundial: precios de los granos y del petróleo. "Se compensan pero cambian los números. Pero eso tendrán que verlo en el futuro", advirtió.

Torres consideró que "perjudica más el aumento de precio de los hidrocarburos que el aumento de precio de la soja y el trigo en el balance" y remarcó que volverá a impactar en los subsidios a la energía , vinculados a la meta de déficit fiscal en el acuerdo con el Fondo.

comercio, energía, granos y dólar

La previsión de una caída de la economía mundial no sólo impactarán en el comercio bilateral con Rusia y Ucrania, que es marginal, pero tendrán efectos en la relación con Europa y China, principalmente .

"Como país vulnerable, nuestro margen de maniobra para tener una política exterior con China va a ser más reducido . La geografía cuenta y nosotros estamos en occidente". El conflicto enfrenta a Rusia con Europa y Estados Unidos. En ese sentido, Torres enfatizó que la Argentina no tiene la fortaleza económica para "ser Suiza" y permanecer neutral .



"Rusia es un importante productor y exportador de gas. Un 40% del consumo europeo es provisto por ese país", advirtió Víctor Beker de la Universidad de Belgrano. Además del efecto en precios de petróleo, gas y gas licuado -este último, que Argentina importa- podría convertirse en oportunidad para proveer a Europa.

A eso se suma el impacto en precios de oleaginosas y cereales pero también de fertilizantes, donde Rusia es el principal productor de Urea. Según un informe de la Bolsa de Rosario, es necesario asegurar la provisión de fertilizantes para evitar perjuicios en la producción de trigo, en medio de la escalada de precios internacionales.

El impacto en los mercados financieros ya está en marcha, con un fly to quality que presiona a los países emergentes y capitales que se refugian en el oro y el dólar. "La suerte del dólar estará atada al rol que jueguen los Estados Unidos en el conflicto" , advirtió Beker, mientras que para Torres el euro probablemente baje.

Para el economista de la UB, habrá que ver cómo se compensan las subas y bajas. "El aumento en el precio de nuestras exportaciones primarias puede ser un factor positivo, aunque el menor crecimiento de la economía mundial conspirará contra el resto de nuestras ventas al exterior, y deberemos hacer frente a un abultamiento de la factura por las importaciones de energía", remarcó.

La relación con vladimir putin

Por otra parte, Torres estimó que este escenario "afecta la capacidad de coquetear con Vladimir Putin quien era uno de los candidatos a poner dinero en el Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI". Para Claudio Loser, en tanto, el comunicado de la Cancillería argentina ya cuestiona la invasión rusa.



Malvinas y la integridad territorial

Para Torres, diplomático de carrera además de haber ocupado la silla local en el FMI, los países del G7 esperan una respuesta más enérgica de Argentina, con una condena a la invasión. "Es una violación al capítulo 7 de Naciones Unidas . Pedir el diálogo sin condenar la violación es una ambiguedad que la vulnerabilidad de la Argentina no nos permite", advirtió.

Por otra parte, en línea con el reclamo argentino por las Islas Malvinas, el diplomático de carrera advirtió que "Argentina debería hablar del respeto a la integridad territorial".

Para Luis Arguero, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, a pesar de que "la errática política exterior argentina no permite prever cuál será la postura de un país que hace días nomás tuvo a su presidente ofreciéndolo como puerta de entrada de Rusia a la región, en un contexto de negociación con el FMI y con la necesidad de conseguir el apoyo de las potencias occidentales, la Argentina se verá obligada a elegir un bando ".



