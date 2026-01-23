Excelente noticia de ANSES: desde febrero, pagarán un bono de $ 340.000 durante seis meses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la actualización del monto de la Asignación por Adopción, un pago único que en febrero asciende a $ 438.829.

Este beneficio está dirigido a familias que adopten formalmente a un niño o adolescente y que sean titulares de SUAF, AUH o Asignación por Embarazo.

Se trata de un apoyo económico excepcional que cubre parte de los gastos iniciales vinculados a la incorporación de un hijo al hogar.

La Asignación por Adopción es un pago único, no mensual, que ANSES deposita cuando una familia presenta una sentencia firme de adopción.

Quiénes pueden cobrar la asignación en febrero

El bono está disponible para tres grupos:

Titulares del SUAF

Deben cumplir con los topes de ingresos vigentes: Ingreso individual: menos de $ 2.511.024 Ingreso familiar: menos de $ 5.022.048

Beneficiarios de AUH

Pueden solicitarlo quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y registren una adopción durante diciembre.

Titulares de Asignación por Embarazo

Si al momento de la sentencia la madre cobraba esta prestación, también puede acceder al pago único.



Requisitos para cobrar el bono de ANSES por adopción

Para percibir la asignación de, ANSES exige:

Presentar la sentencia firme de adopción.

Adjuntar la partida de nacimiento del niño o adolescente adoptado.

Entregar el DNI de todo el grupo familiar.

Haber cobrado AUH, SUAF o Asignación por Embarazo en el mes en que se emitió la sentencia (según corresponda).

El trámite debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la resolución judicial.

Cómo tramitar el pago único por adopción

La solicitud puede iniciarse por tres vías:

Atención Virtual de ANSES

Página web oficial, mediante la sección de trámites con clave de seguridad social

Turno presencial en una oficina de ANSES

Una vez aprobado el trámite, el organismo deposita el monto en la misma cuenta donde la familia recibe sus prestaciones habituales.