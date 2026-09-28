Según los calendarios oficiales de los institutos, los pagos se realizarán de manera escalonada a finales de septiembre y principios de octubre.

El mes de octubre de 2026 trae importantes noticias para miles de jubilados y pensionados en México. Conocer las fechas exactas de depósito de las pensiones de octubre del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) e ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) es fundamental para la organización financiera de los adultos mayores.

Según los calendarios oficiales de los institutos, los pagos se realizarán de manera escalonada a finales de septiembre y principios de octubre, beneficiando primero a los trabajadores del Estado antes de dar paso a los asegurados por el Seguro Social.

¿Cuándo se paga la pensión del ISSSTE de octubre 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el depósito correspondiente al mes de octubre se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026 .

La normativa interna de la institución establece que las mensualidades se entregan el último día hábil del mes previo, lo que convierte a los pensionados del ISSSTE en quienes cobran primero.

El pago de la pensión del ISSSTE empieza en septiembre, mientras que los jubilados del IMSS deberán esperar a octubre. Fuente: Shutterstock.

¿Cuándo paga el IMSS a sus pensionados en octubre de 2026?

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) programó el pago de la pensión de octubre para el jueves 1 de octubre de 2026 .

Tal como indican los lineamientos del organismo, los depósitos llegan habitualmente el primer día hábil del mes, por lo que los beneficiarios recibirán sus recursos de forma puntual al arrancar el periodo.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para jubilarse en el ISSSTE en 2026?

Para quienes buscan acceder al retiro, es vital contemplar las recientes modificaciones normativas dentro del ISSSTE. Precisamente, el régimen del Décimo Transitorio implementó una reducción escalonada en la edad mínima:

Mujeres : deben acreditar al menos 28 años de cotización y tener 56 años de edad para el periodo 2026-2027 (edad que disminuirá gradualmente hasta los 53 años en 2034).

Hombres: requieren un mínimo de 30 años de servicio y tener 58 años de edad en este ciclo (bajando paulatinamente hasta los 55 años en 2034).

¿Qué se necesita para tramitar la pensión en el IMSS en 2026?

De acuerdo con el portal oficial del IMSS (Trámite IMSS-01-002), los requisitos varían según el régimen de afiliación: