Compras en el exterior: paso a paso, cómo traer productos vía courier

El Gobierno nacional dio detalles sobre las modificaciones que afectarán a las micro importaciones a partir de diciembre y que permitirán ingresar al país bienes para consumo personal, como ropa, juguetes o pequeños electrodomésticos del exterior, sin aranceles hasta los u$s 400.

A poco más de un mes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el sub secretario de comercio exterior, Esteban Marzorati, anticipó a través de su cuenta en X cómo podrán importar productos los particulares y señaló que el régimen simplificado "fue creado para facilitar los envíos internacionales y reducir sus costos".

"Las modificaciones tienen como objetivo dar un mayor acceso a todas las personas, equipararlo con otros países de la región y facilitar el necesario abastecimiento de insumos y repuestos en un contexto de apertura comercial y normalización del comercio exterior", destacó.

En línea con las declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo, que anunció el cambio días atrás en su propia red social, los comerciantes aseguran que "la navidad se teñirá de verde en este 2024" por la incidencia de compras en dólares que competirán con los productos nacionales e importados que se ofrecen en el mercado local .

"Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos", expresó Caputo.

Paso a paso

En un punteo, el funcionario precisó que "puede tener fines comerciales y particulares siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa".

Algunos apuntes sobre el régimen de importación por Courier y las modificaciones que se vienen;



1) Se trata de un régimen de importación simplificado que fue creado para facilitar los envíos internacionales y reducir sus costos. — Esteban Marzorati (@emarzoratiok) November 21, 2024

En ese sentido, sobre los Limites Generales que rigen en la actualidad indicó que el valor de las mercaderías no podrá exceder los u$s 1.000 por envío y el peso total del mismo no podrá superar los 50 Kg. Tal como anunció este fin de semana el Ministro de Economía, Luis Caputo, "desde diciembre: El valor máximo del envío pasa de u$s 1,000 a u$s 3,000", confirmó Marzorati.

En tanto que, sobre el Courier Comercial, destacó que no hay límites en la cantidad de envíos podrá ser utilizado siempre que no supere los límites anteriores y siempre que no requiera intervención de terceros organismos (Reglamentos Técnicos, ANMAT, INAL, etc).

Sobre el Courier Particular (Pequeños envíos) explicó que en caso de superar los límites o requerir intervención, el interesado no podrá usar el servicio comercial y surgirán 2 opciones: hacer un despacho general (con despachante) o realizarlo vía pequeños envíos siempre que no traiga más de 3 unidades del mismo tipo y no tenga fines comerciales. En este caso aclaró que "esta opción solo permite 5 envíos al año".

Impuestos, costos y volumen

En relación al tratamiento impositivo Marzorati aclaró que el Despacho general se debe abonar Aranceles, Tasa Estadística, IVA, IVA Percepción, Anticipo de Ganancias e IIBB mientras que el Courier Comercial sólo abona Aranceles, Tasa Estadística e IVA.

A partir de diciembre, por los primeros u$s 400 de cada envío, no se pagará Aranceles ni Tasa Estadística, ratificó el sub secretario

En referencia al costo de envío que asumirán los compradores, mencionó que "además de la cuestión impositiva, todos los envíos tienen un costo que dependerá del proveedor y deberá ser abonado por el interesado"

Entendiendo las modificaciones indicó que actualmente los envíos por courier comercial y particular no pueden superar los u$s 1.000 por envío pero a partir de diciembre, el límite asciende a u$s 3.000

Además, destacó que "solo para el courier particular (pequeños envíos): hoy se paga Aranceles (0 a 35%), Tasa Estadística (0 a 3%) e IVA (0 a 21%) por todo el monto. A partir de diciembre, los primeros u$s 400 solo pagarán IVA y el excedente seguirá pagando Aranceles, Tasa Estadística e IVA

Por último sobre los volúmenes, para dimensionar el impacto de la medida, Marzorati marcó que "el total de importaciones por courier (particular + comercial) ha oscilado entre el 0,25% y el 0,85% de las importaciones totales (2016-2024 INDEC)"