El Banco Nación habilitó un nuevo sistema que permite solicitar un crédito hipotecario de manera 100% digital, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria. A través de esta modalidad, quienes buscan financiar la compra de una vivienda pueden iniciar la solicitud, cargar la documentación y recibir una respuesta en menos de 24 horas.

La única instancia presencial de todo el proceso es la firma de la escritura, que se realiza una vez aprobado el crédito.

¿Desde cuándo se puede pedir el crédito hipotecario online?

El sistema está disponible desde el lunes 12 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los interesados pueden iniciar el trámite, adjuntar los documentos requeridos y seguir el estado de la gestión de forma completamente digital.

Para los créditos con destino adquisición de vivienda, el Banco Nación financia hasta el 75% del valor de compra o de tasación, tomando como referencia el monto menor entre ambos.

¿Cómo funciona la nueva plataforma del Banco Nación?

La entidad centralizó todo el proceso de evaluación y aprobación a través de su portal oficial y de la plataforma +Hogares con BNA. Desde allí, los solicitantes pueden:

Iniciar la solicitud del crédito

Cargar la documentación necesaria

Consultar el estado del trámite

Recibir una oferta personalizada de monto, tasa y plazo

Según informó el banco, la respuesta llega en menos de un día hábil, con el acompañamiento de un equipo especializado durante todo el proceso.

Este avance se da en un escenario de recuperación del crédito hipotecario, que durante 2025 mostró el mayor crecimiento porcentual dentro del sistema financiero, impulsado por la reapertura de líneas de financiamiento y una mayor demanda de créditos para vivienda.

¿Cuál es el único trámite presencial?

Aunque la gestión es digital casi en su totalidad, la firma de la escritura es la única instancia que requiere presencia física. Este paso se realiza en la sucursal elegida por el cliente, una vez aprobado el crédito.

¿Qué rol cumplen las inmobiliarias en el nuevo sistema?

El esquema también incorpora al sector inmobiliario. Las inmobiliarias pueden publicar propiedades verificadas y aptas para crédito, lo que facilita la búsqueda de viviendas para quienes ya cuentan con aprobación financiera.

Desde el banco explicaron que el sistema ofrece una selección de inmuebles previamente controlados y listos para recibir financiamiento, una medida que apunta a agilizar los tiempos, dar mayor transparencia y acompañar el crecimiento del crédito hipotecario en el país.