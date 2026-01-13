Desde el lunes 12 de enero de 2026, el proceso de evaluación y aprobación de los créditos hipotecarios en el Banco Nación es 100% digital, por lo que los clientes pueden iniciar su solicitud, cargar la documentación y recibir una oferta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, de manera simple y sin necesidad de concurrir a una sucursal, a través del sitio institucional y de la plataforma “+Hogares con BNA” https://mashogaresconbna.com.ar/

Las solicitudes se gestionan mediante este circuito digital, que además permite a quienes ya cuentan con crédito aprobado elegir viviendas previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario.

El sistema también funciona como un nuevo canal para inmobiliarias, facilitando la publicación de propiedades con compradores que ya tienen financiamiento disponible.

Este esquema centraliza el análisis de todas las solicitudes en un equipo especializado que acompaña al cliente durante todo el proceso, siendo la única instancia presencial la firma de la escritura en la sucursal seleccionada.

Con esta iniciativa, el Banco Nación consolida su posición como principal actor del mercado hipotecario y profundiza su rol en la reactivación del crédito para la vivienda en la Argentina, impulsando un modelo más ágil, accesible y federal.