El Banco de la Nación Argentina (BNA) oficializó la puesta en marcha de un programa de asistencia financiera destinado de forma exclusiva a la reestructuración y consolidación de deudas. Bajo la Reglamentación General N° 768, la entidad busca ofrecer una alternativa de desendeudamiento en un contexto de creciente morosidad en el crédito al consumo y elevados costos financieros en los saldos de tarjetas de crédito. De acuerdo con los datos del Informe de Política Monetaria del Banco Central y la información oficial del BNA, la morosidad de las familias argentinas saltó al 11,5%, alcanzando el registro más alto en más de 15 años. El deterioro es liderado por los préstamos personales con un 14,2% de mora, mientras que en las tarjetas de crédito se ubica en el 11,7%. El programa no contempla la entrega de fondos de libre disponibilidad para el consumo, sino que funciona como un mecanismo de absorción y unificación de compromisos financieros preexistentes, centralizando las obligaciones del deudor en una única cuota mensual y con tasas reguladas por debajo del promedio del mercado. La línea de asistencia financiera se estructura formalmente sobre dos ejes comerciales bien diferenciados, según el tipo de pasivo que se pretenda regularizar y la situación de revista del cliente ante el sistema financiero. Esta modalidad permite agrupar diferentes deudas de consumo, tanto préstamos personales como saldos de tarjetas de crédito, contraídas tanto dentro del propio BNA como con otras entidades bancarias o empresas del sector fintech. El Banco Nación no entrega el dinero en efectivo al solicitante. Tras la aprobación del crédito, la entidad realiza un desembolso y transfiere los fondos de manera directa a las cuentas de los acreedores externos para extinguir las deudas de forma definitiva. Hasta $ 40.000.000 por usuario, sujeto a capacidad de ingresos. Hasta 60 meses (5 años) como plazo máximo. Se aplica el Sistema Francés, con cuotas mensuales, iguales y consecutivas, donde el componente de interés decrece y el de capital se incrementa a lo largo de la vida del crédito. Tasa Fija del 54% TNA (Tasa Nominal Anual) exclusiva para la cartera de clientes que perciban sus haberes en el BNA (empleados públicos, privados, jubilados y pensionados de ANSES con cuenta sueldo en la entidad). Tasa Fija del 75% TNA aplicable a los solicitantes que pertenezcan a la cartera general (usuarios que no acrediten sus ingresos mensuales en el banco). La cuota inicial calculada para el préstamo no puede comprometer más del 35% del ingreso neto mensual demostrado por el grupo familiar o el solicitante. Esta herramienta técnica está orientada específicamente a mitigar el impacto de los saldos pendientes en las tarjetas de crédito Nativa (Visa y Mastercard) emitidas por el Banco Nación, dividiendo la estrategia según el perfil de cumplimiento. Diseñado para usuarios que desean financiar el saldo total o parcial del último resumen de su tarjeta. El esquema permite pactar el pago en hasta 60 cuotas. Un dato operativo clave es el diferimiento del cobro: la primera cuota del plan se liquidará en el resumen subsiguiente al mes de la solicitud. El uso del plástico no se bloquea, aunque el límite disponible para nuevas compras se recalcula y ajusta preventivamente según el margen de riesgo crediticio residual. Destinado a deudores que presenten un atraso severo e irregular (superior a los tres meses) en el pago de sus resúmenes. Para este universo, el BNA habilita un plazo excepcional de refinanciación de hasta 96 meses (8 años). El objetivo de este plazo extendido es reducir al mínimo posible el valor nominal de la cuota mensual para viabilizar el cobro del pasivo. La concesión de esta prórroga queda estrictamente supeditada al análisis patrimonial previo del comité de créditos de la sucursal de origen. Para iniciar el trámite, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones. El solicitante debe ser el deudor principal y directo de las obligaciones que se pretenden cancelar. La Reglamentación N° 768 prohíbe expresamente la consolidación de deudas ajenas donde el usuario actúe bajo la figura de garante, fiador o codeudor de un tercero. Presentación de Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y constancia de CUIL/CUIT. Últimos recibos de haberes mensuales o, en el caso de la clase pasiva, los comprobantes de cobro previsional emitidos por ANSES para verificar la estabilidad laboral y la capacidad de repago. Si se solicitara la consolidación de deudas por fuera del BNA (otros bancos o fintech), el cliente debe aportar una liquidación de deuda o constancia de “stop debit” emitida de forma oficial por la entidad acreedora. Este documento debe consignar obligatoriamente: La activación de estas líneas de crédito se da tras las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aseguró que la entidad no rescataría a las familias endeudadas y que la crisis de pago debe ser “un proceso de aprendizaje para los bancos”. De todas maneras, el BNA busca con estos programas “empujar al mercado a que ensayen programas para refinanciar a sus clientes” ante tasas activas que pueden triplicar la inflación.