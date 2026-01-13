Se despide el Plan Hogar y ahora habrá que hacer este trámite para recibir el subsidio de garrafas Fuente: Shutterstock

El histórico Plan Hogar, que estaba bajo la órbita de la ANSES, llegó a su fin y el Gobierno decidió reemplazarlo por un sistema más focalizado para asistir a los hogares que dependen de la garrafa social.

En este sentido, la Secretaría de Energía puso en marcha un nuevo régimen dentro del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con el propósito de dirigir la ayuda específicamente hacia las familias que más lo necesitan.

El trámite clave para recibir el subsidio de garrafas del ex Plan Hogar

Quienes eran beneficiarios del Plan Hogar ahora deberán inscribirse en el nuevo subsidio de garrafas para continuar recibiendo el apoyo estatal.

El trámite se realiza en el portal oficial y habrá un plazo de seis meses para completarlo. La medida apunta a actualizar el padrón y certificar que los hogares cumplan los requisitos que fija el nuevo esquema.

A diferencia del sistema anterior, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejará de depositar el monto subsidiado en la cuenta del beneficiario y, desde ahora, se aplicará directamente como descuento al momento de comprar la garrafa mediante medios de pago digitales.

Requisitos para acceder al subsidio de la garrafa social

Los hogares interesados deberán cumplir condiciones socioeconómicas para poder anotarse en el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Los criterios principales son los siguientes

Ingresos netos iguales o menores a tres Canastas Básicas Totales. El equivalente actual ronda los $ 3.641.397

Por su parte, si el nivel de ingresos supera ese valor el hogar podrá inscribirse siempre que tenga estos requisitos:

Una persona con Certificado Único de Discapacidad

Un integrante con Pensión Vitalicia para excombatientes de Malvinas

Un titular con Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares

Para concretar el trámite será necesario contar con los datos del grupo familiar. Se solicitará el número de CUIL de cada mayor de 18 años, el último ejemplar del DNI del titular y una dirección de correo electrónico vigente para finalizar el proceso.

ANSES confirmó que el Plan Hogar seguirá por 6 meses

La Secretaría de Energía informó que la Administración Nacional de la Seguridad Social seguirá abonando el Plan Hogar durante un período de seis meses.

De tal modo, la medida busca garantizar una transición ordenada hacia el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados y evitar que los hogares queden sin asistencia mientras realizan la inscripción obligatoria.

En esta etapa, los beneficiarios continuarán recibiendo el subsidio de la garrafa social con la modalidad tradicional. No obstante, una vez cumplido el plazo establecido, el pago directo dejará de existir y el beneficio se aplicará bajo el nuevo esquema con descuentos al momento de la compra dentro del SEF.