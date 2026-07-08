La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados en julio. Sin embargo, a la espera de la publicación del dato de inflación de junio por parte del INDEC, se conoció de cuánto podría ese incremento.

A partir que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundiera Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al sexto mes de 2026, ya se pueden estimar todas las actualizaciones de agosto.

¿De cuánto será el próximo aumento ANSES para jubilados?

Según el informe, que contempla las proyecciones de 44 participantes (32 consultoras y 12 entidades financieras), la mediana de la inflación para el mes de junio se ubicó en el 2,0%, mostrando una leve caída de 0,1 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Para los analistas del “Top 10” (quienes mejor pronostican esta variable), la cifra fue incluso menor, situándose en el 1,9%.

Aumento agosto ANSES

Jubilaciones Julio Agosto (con 1,9% de aumento) Haber Mínimo (Base) $411.989,33 $419.817,13 Bono Extraordinario $70.000,00 $70.000,00 Piso Mínimo Garantizado (Mínima + Bono) $481.787,67 $489.817,13 Haber Máximo $2.772.298,06 $2.824.971,72

Por su parte, los pensionados pasarán a cobrar los siguientes montos en julio:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 358.251,36

Pensiones para madres de siete hijos o más: $ 481.787,67

Cuándo cobran los jubilados en julio

ANSES publicó el calendario de pagos de julio:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.



