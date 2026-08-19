Ingresos Brutos: cómo eliminar el “impuesto más odiado” según cuatro economistas y quién pagaría el costo
Hay consenso sobre el carácter distorsivo, pero el debate de qué hacer con él está lejos de tener una respuesta unánime. Cómo hacer para bajar un tributo fundamental en la recaudación de las provincias y, al mismo tiempo, no desfinanciarlas.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 19 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.