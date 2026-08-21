Neuquén volvió a los mercados tras casi una década: a qué tasa colocó u$s 500 millones

En esta noticia Energía, turismo e industria: los sectores que Neuquén quiere mostrar

Neuquén desembarcará en la Ciudad de Buenos Aires con una jornada diseñada para mostrar su potencial productivo y atraer nuevas inversiones. El próximo lunes 24 de agosto se realizará el Neuquén Day 2026 , un encuentro dirigido a empresarios, ejecutivos y referentes corporativos que tendrá como ejes centrales los hidrocarburos, la transición energética, el turismo, la producción industrial, la tecnología y la economía del conocimiento.

La actividad comenzará a las 9.30 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Figueroa Alcorta 2099, y contará con la participación del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

La jornada se plantea como una vidriera para exhibir oportunidades de negocios y las ventajas competitivas de una provincia que busca ampliar su agenda de inversiones más allá del sector energético.

El encuentro tendrá una primera señal política a las 10, cuando Santilli encabece la apertura formal del Neuquén Day. Media hora después será el turno de Figueroa, quien estará a cargo de la conferencia central destinada a presentar la estrategia provincial y las principales oportunidades de inversión.

Energía, turismo e industria: los sectores que Neuquén quiere mostrar

A partir de las 11.30 comenzarán los paneles sectoriales.

Uno de los principales estará dedicado a Hidrocarburos y Transición Energética, con la participación del ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele. La provincia buscará mostrar allí el desarrollo de su matriz energética y las oportunidades vinculadas con uno de los sectores de mayor peso dentro de su economía.

En paralelo se realizará un panel sobre Turismo e Inversiones, encabezado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

La segunda tanda de conferencias comenzará a las 12.30. Allí aparecerán otros dos sectores que Neuquén pretende posicionar dentro de su estrategia de crecimiento.

El flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando "Rolo" Figueroa.

El primero estará dedicado al Conocimiento, la Innovación y la Tecnología, con participación del Municipio de la Ciudad de Neuquén. El segundo tendrá como eje la Producción y la Industria y estará encabezado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

La agenda formal se complementará con espacios sectoriales de networking entre las 11.30 y las 14, pensados para generar contactos directos entre funcionarios, empresarios, potenciales inversores y representantes de distintos sectores productivos.

El objetivo declarado del encuentro es mostrar el potencial de Neuquén no solo en hidrocarburos, sino también en turismo, industria, producción, conocimiento, tecnología, energías limpias y medio ambiente.

El formato busca concentrar en una sola jornada una oferta amplia de sectores y presentar a la provincia como destino para nuevas inversiones.

La presencia de Figueroa en Buenos Aires también le dará al evento un componente institucional fuerte. El gobernador tendrá la oportunidad de exponer ante un público corporativo la estrategia económica de Neuquén y reforzar el vínculo con empresas interesadas en participar de proyectos vinculados con energía, infraestructura, servicios, tecnología y desarrollo productivo.

Prensa Neuquén

Santilli, en tanto, aportará la presencia del Gobierno nacional en la apertura del encuentro.

Con esa combinación, Neuquén buscará aprovechar el peso que ya tiene dentro del mapa energético argentino para ampliar su posicionamiento hacia otras actividades y convertir al Neuquén Day 2026 en una plataforma de contacto directo con el sector privado.