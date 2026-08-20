Plata atrapada en impuestos: cómo recuperar saldos a favor de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos
En épocas en las que es necesario contar con mayor cantidad de dinero disponible, las empresas pueden sufrir estrangulamientos de caja por las retenciones impositivas. Existen, sin embargo, herremientas para volver a disponer de dinero adelantado por impuestos y tributos.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 20 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.