En esta noticia

Si bien todavía se están pagando las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de diciembre de 2025, muchos jubilados y pensionados ya quieren saber qué pasará durante 2026. Justamente, se confirmó el calendario de pagos para enero del año próximo.

El Gobierno estableció el cronograma en la Resolución 349/2025 publicada en el Boletín Oficial durante el mes pasado. De esta manera, todos los beneficiarios ya conocen cuándo recibirán sus prestaciones próximamente.

Te puede interesar

Se despiden las jubilaciones: el Gobierno tomó una decisión y este grupo quedará fuera de ANSES

Te puede interesar

Adiós a la pensión por viudez de ANSES: el Gobierno confirmó que dará de baja a estas personas

Cuándo cobran jubilados con haberes mínimos en enero 2026

Según la resolución de ANSES, como es habitual, el pago de las jubilaciones y pensiones dependerá del último dígito del DNI de cada titular:

  • Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026.

Te puede interesar

Jubilados reciben la peor noticia | El Gobierno tomó una decisión y eliminó el beneficio más utilizado

Cuándo cobran jubilados con haberes superiores a la mínima en enero 2026

  • Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 26 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 27 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 28 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 29 de enero de 2026.

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas enero 2026

  • Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.
  • Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.