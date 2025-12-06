Si bien todavía se están pagando las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de diciembre de 2025, muchos jubilados y pensionados ya quieren saber qué pasará durante 2026. Justamente, se confirmó el calendario de pagos para enero del año próximo.

El Gobierno estableció el cronograma en la Resolución 349/2025 publicada en el Boletín Oficial durante el mes pasado. De esta manera, todos los beneficiarios ya conocen cuándo recibirán sus prestaciones próximamente.

Cuándo cobran jubilados con haberes mínimos en enero 2026

Según la resolución de ANSES, como es habitual, el pago de las jubilaciones y pensiones dependerá del último dígito del DNI de cada titular:

Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026.

Cuándo cobran jubilados con haberes superiores a la mínima en enero 2026

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 26 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 27 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 28 de enero de 2026.

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 29 de enero de 2026.

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas enero 2026