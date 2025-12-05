En esta noticia
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un beneficio durante diciembre para obtener $ 120.000 mensuales.
Se trata de un programa del organismo previsional con beneficios que se renuevan cada mes, en donde tienen promociones bancarias y descuentos en diferentes supermercados reconocidos.
¿Qué es el beneficio de reintegro de $120.000 para jubilados?
El programa de reintegros de ANSES es una iniciativa clave para apoyar a los jubilados y pensionados en sus gastos diarios. Lanzado bajo la gestión de Pettovello, este beneficio te devuelve dinero por cada compra que realices con tu tarjeta de débito vinculada a tu prestación previsional. Hay que tener en cuenta:
- Monto máximo: hasta $120.000 por mes, que se compone de reintegros directos (5-25% según el banco) más descuentos y promociones en cadenas asociadas.
- Objetivo: aliviar el bolsillo de los adultos mayores sin generar gasto público adicional, ya que se financia mediante acuerdos con entidades privadas.
- Vigencia en diciembre 2025: el programa está activo y renovado para este mes, con promociones especiales en supermercados y farmacias. Aunque las bases se actualizaron en noviembre, se extienden sin cambios mayores para fin de año.
Este “regalo” de $120.000 no es un pago directo, sino un ahorro real que se acumula en tu cuenta, permitiéndote comprar más con lo mismo. Ideal para jubilados ANSES que buscan beneficios en compras esenciales.
Reintegro para jubilados: requisitos para participar en el beneficio
Para recibir este beneficio, un jubilado debe cumplir con estos requisitos:
- Ser titular de una jubilación o pensión de ANSES
- Usar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria en donde cobrás los haberes
- Comprar en comercios adheridos, como supermercados, farmacias o cadenas participantes.
Las promociones bancarias para jubilados y pensionados
Actualmente, los beneficios de ANSES ofrecen promociones con dos bancos:
- Banco Nación: ofrece un 5% adicional de reintegro (con tope de $20.000 mensuales) en compras con tarjetas de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO. Asimismo, los jubilados y pensionados acceden a una cuenta remunerada con TNA del 32% sobre saldos de hasta $500.000.
- Banco Galicia: brinda hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También ofrece una cuenta remunerada FIMA con TNA del 33,2%, sin tope de saldo.
¿En qué supermercados pueden ahorrar los jubilados?
Además, los descuentos alcanzan a las principales cadenas de supermercados del país, con porcentajes que van del 10% al 20%, según el comercio y la categoría:
- Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento en la mayoría de los productos, que se incrementa al 20% en artículos de perfumería y limpieza. Estos beneficios no tienen tope de reintegro, aunque no son acumulables con otras promociones vigentes.
- Coto y La Anónima: proporcionan un 10% de descuento sin límite en prácticamente todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y algunas marcas específicas.
- Josimar: se destaca con el porcentaje más alto, ofreciendo un 15% de rebaja sin tope en la mayoría de los productos.
- Carrefour: aplica un 10% de descuento con un límite de reintegro de $ 35.000 mensuales.
- Día: ofrece un 10% de descuento con un tope de $ 2.000 por cada compra individual. A diferencia de otras cadenas, este beneficio sí se puede combinar con otras promociones del local.