Una buena para los jubilados: Sandra Pettovello activó un beneficio clave y les regala $ 120.000 para las compras

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un beneficio durante diciembre para obtener $ 120.000 mensuales.

Se trata de un programa del organismo previsional con beneficios que se renuevan cada mes, en donde tienen promociones bancarias y descuentos en diferentes supermercados reconocidos.

¿Qué es el beneficio de reintegro de $120.000 para jubilados?

El programa de reintegros de ANSES es una iniciativa clave para apoyar a los jubilados y pensionados en sus gastos diarios. Lanzado bajo la gestión de Pettovello, este beneficio te devuelve dinero por cada compra que realices con tu tarjeta de débito vinculada a tu prestación previsional. Hay que tener en cuenta:

Monto máximo : hasta $120.000 por mes, que se compone de reintegros directos (5-25% según el banco) más descuentos y promociones en cadenas asociadas.

Objetivo : aliviar el bolsillo de los adultos mayores sin generar gasto público adicional, ya que se financia mediante acuerdos con entidades privadas.

Vigencia en diciembre 2025: el programa está activo y renovado para este mes, con promociones especiales en supermercados y farmacias. Aunque las bases se actualizaron en noviembre, se extienden sin cambios mayores para fin de año.

Este “regalo” de $120.000 no es un pago directo, sino un ahorro real que se acumula en tu cuenta , permitiéndote comprar más con lo mismo. Ideal para jubilados ANSES que buscan beneficios en compras esenciales.

Reintegro para jubilados: requisitos para participar en el beneficio

Para recibir este beneficio, un jubilado debe cumplir con estos requisitos:

Ser titular de una jubilación o pensión de ANSES

Usar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria en donde cobrás los haberes

Comprar en comercios adheridos, como supermercados, farmacias o cadenas participantes.

Las promociones bancarias para jubilados y pensionados

Actualmente, los beneficios de ANSES ofrecen promociones con dos bancos:

Banco Nación : ofrece un 5% adicional de reintegro (con tope de $20.000 mensuales) en compras con tarjetas de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO. Asimismo, los jubilados y pensionados acceden a una cuenta remunerada con TNA del 32% sobre saldos de hasta $500.000.

Banco Galicia: brinda hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. También ofrece una cuenta remunerada FIMA con TNA del 33,2%, sin tope de saldo.

¿En qué supermercados pueden ahorrar los jubilados?

Además, los descuentos alcanzan a las principales cadenas de supermercados del país, con porcentajes que van del 10% al 20%, según el comercio y la categoría: