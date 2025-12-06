ANSES otorga el bono de fin de año más esperado por todos: quiénes pueden acceder al plus de $ 106.000 Fuente: Archivo

Dentro de todos los programas que están bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra la Asignación de Pago Único, las cuales están destinadas a acompañar a las familias en diferentes momentos o sucesos importantes de su vida.

En este sentido, la Asignación de Pago Único por Matrimonio que brinda la ANSES, presentó un nuevo incremento y fueron difundidos los montos establecidos para el mes de diciembre de 2025.

APU por Matrimonio de ANSES: cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos que regirán desde diciembre de 2025 para todas las prestaciones, incluida la Asignación de Pago Único por Matrimonio, uno de los beneficios más consultados por quienes están por casarse.

Con la nueva actualización para todas las prestaciones sociales del 2,3% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor que difunde el INDEC, la Asignación de Pago Único por Matrimonio será de $106.904.

Por su parte, cabe mencionar que dicha asignación solamente se paga por una única vez y podrá ser solicitada por un grupo específico de personas.

¿Para quiénes está destinada la APU de ANSES?

La Asignación de Pago Único puede ser por Matrimonio, Nacimiento o Adopción y se encuentra destinada a estos grupos de personas:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Asignación de Pago Único: qué se necesita para solicitarla

La Asignación de Pago Único de ANSES podrá ser solicitada por las personas pertenecientes a los grupos mencionados anteriormente y para iniciar la gestión, se deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos por el organismo que conduce Sandra Pettovello.

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social detalló que para aplicar para la APU tendrán que presentarse los siguientes certificados según el caso:

En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

En tanto, al momento de presentar la solicitud, tendrán que adjuntarse los siguientes documentos: