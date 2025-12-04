ANSES confirmó el calendario de pago del aguinaldo de diciembre 2025 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Este mes, además del haber mensual, los beneficiarios reciben la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), el aumento del 2,34% y el bono extraordinario de $ 70.000 para los haberes más bajos.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2025?

El aguinaldo se paga junto con el haber mensual, en la misma fecha asignada a cada titular según su terminación de DNI. En relación con el cobro, ANSES ya publicó el cronograma completo para jubilados, pensionados y titulares de PNC.

Según se determinó, también se realizará una actualización de 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre, que se aplica sobre todos los haberes. Además, se acredita el bono de $ 70.000, que alcanza a quienes cobran la mínima, aunque también se paga de manera proporcional para quienes superan ese monto.

¿Cuánto cobrará cada grupo en diciembre con aumento, bono y aguinaldo?

Con los incrementos confirmados, así quedan los montos:

Jubilación mínima: $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38

PUAM: $ 479.055,50

PNC por invalidez o vejez: $ 427.923,56

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38

El aguinaldo corresponde al 50% del mejor haber percibido entre julio y diciembre, y ANSES lo liquida de forma automática.

¿Cuál es el calendario de pago del aguinaldo para jubilados en diciembre 2025?

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)