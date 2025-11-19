La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó cambios claves en el calendario de pagos de diciembre y un grupo de jubilados percibirá sus haberes antes. Las liquidaciones del último mes del año llegarán con un incremento de 2,3% basándose en la inflación registrada por el INDEC en octubre.

En la misma línea, los adultos mayores esperan el pago del aguinaldo, el cual contempla el 50% del mejor cobro de los últimos seis meses. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) vendrá acompañada del bono de refuerzo de $ 70.000, el cual mantiene su monto congelado desde 2024.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre con el aumento de 2,3%

Los adultos mayores reciben incrementos mensuales con base en la Ley de Movilidad y según la inflación registrada. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue de 2,3%, por lo que la jubilación mínima pasará a ser de $ 340.746,35. A esto hay que sumarle el bono de $ 70.000.

De cuánto será el aguinaldo diciembre

Con el aumento ya definido, se puede calcular de cuánto será el aguinaldo de los jubilados, que deberá ser pagado antes del 18 de diciembre y contempla el 50% de la mejor remuneración del semestre.

Con el haber básico en $ 340.746,35, el extra ascenderá hasta los $ 170.373. De esta manera, los montos a cobrar serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $ 340.746,35
  • Aguinaldo: $ 170.373
  • Bono de refuerzo: $ 70.000
  • Total a cobrar: $ 581.119,35.

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

ANSES detalló el calendario de pagos de diciembre, fecha en la que se acreditará el haber y el aguinaldo:

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre