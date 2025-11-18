La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un bono de fin de año a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre, que también recibieron un aumento del 2,7%, con base en el índice de inflación de octubre.

Además, el organismo previsional anunció que los titulares de las principales prestaciones familiares recibirán dos bonos mensuales, aunque solo uno tendrá la suba por Movilidad, pero buscará mejorar el ingreso total para las familias beneficiarias.

¿Cuánto cobra la AUH en octubre?

Con el incremento del 2,3% casi confirmado,la AUH será de $ 122.467 por cada menor. De ese total, el pago directo será de $ 97.974, mientras que el 20% restante ($ 24.493) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, el monto sube a $ 398.697, con un pago mensual de $ 318.957,60 y una retención de $ 79.739,40. Por otro lado, los titulares pueden recibir cobros extras por zona vulnerable y algunos adicionales para alcanzar el monto de la Canasta Básica.

Bonos extra: ¿cuánto aumentan en octubre?

Los titulares de la AUH reciben dos bonos mensuales: la Tarjeta Alimentar para todas las categorías y el Complemento Leche destinado a niños en edad de lactancia. Para diciembre, ANSES confirmó un aumento en solo uno de ellos y se trata del extra destinado a cubrir los gastos de los hijos menores.

Tarjeta Alimentar sin aumento

$ 52.250 para familias con un hijo.

$ 81.936 para familias con dos hijos.

$ 108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche con aumento basado en inflación

Este refuerzo está destinado a embarazadas y niños de hasta 3 años. En diciembre, el monto actualizado será de $ 46.198, depositado en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo.

AUH ANSES: cuándo se cobra el bono de fin de año

El último

calendario de pagos

para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo será el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 12 de diciembre

DNI terminados en 1: martes 13 de diciembre

DNI terminados en 2: miércoles 14 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 15 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 16 de diciembre

DNI terminados en 5: lunes 19 de diciembre

DNI terminados en 6: martes 20 de diciembre

DNI terminados en 7: miércoles 21 de diciembre

DNI terminados en 8: jueves 22 de diciembre

DNI terminados en 9: viernes 23 de diciembre

AUE

¿AUH cobra aguinaldo en diciembre?

Los titulares de la AUH y otras asignaciones familiares no están incluidos en el régimen del Sueldo Anual Complementario. Estas prestaciones no se consideran salario ni jubilación, por lo que no generan derecho al aguinaldo.