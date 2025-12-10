El programa Beneficios ANSES que lanzó el Gobierno de Javier Milei es una herramienta clave para jubilados y pensionados que buscan ahorrar en sus compras diarias. Con más de 7.000 comercios adheridos en todo el territorio nacional, esta iniciativa permite acceder a descuentos en supermercados, farmacias, ópticas y tiendas de barrio, sin trámites adicionales.

¿Cómo funciona el programa?

Los descuentos se aplican de forma automática al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de haberes. No hay costos para el Estado, ya que los beneficios son financiados por comercios y bancos. El objetivo es claro: facilitar el acceso a productos esenciales con ahorros significativos.

Descuentos en supermercados y farmacias

Los jubilados pueden obtener rebajas de hasta el 20% en cadenas como Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar. En farmacias y ópticas también hay descuentos en productos seleccionados.

Además, cada banco ofrece beneficios adicionales:

Banco Nación : reintegro del 5% extra en compras con tarjeta mediante la app BNA+ MODO , con tope semanal de $ 5.000 y mensual de $20.000.

Banco Galicia: 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en supermercados (tope $ 20.000) y farmacias (tope $ 12.000).

Banco Supervielle: 20% en supermercados los martes (tope $25.000) y 50% en farmacias (tope combinado $12.000), además de cuotas sin interés.

Tiendas de barrio y beneficios extra

El programa incluye más de 7.000 locales en todas las provincias, lo que permite aprovechar descuentos cerca de casa. También se suman cuentas remuneradas en Banco Nación y Banco Galicia, con rendimientos diarios sobre el saldo depositado.

¿Por qué aprovechar Beneficios ANSES?

Este sistema no solo ayuda a reducir gastos en alimentos y medicamentos, sino que también ofrece opciones de financiación sin interés. Para conocer comercios adheridos y condiciones actualizadas, se recomienda consultar los canales oficiales de ANSES y de cada banco.