En esta noticia Los 4 puntos que debería tener la reforma de la carta orgánica del BCRA, según Palma Cané

El presidente Javier Milei prepara para este jueves una cadena nacional para presentar un proyecto que tendrá como objetivo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

En una entrevista con Radio Mitre, el economista Luis Palma Cané analizó los principios que debe contener el nuevo marco normativo.

El especialista sostuvo que la actual carta orgánica de 2012, reformada por Marcó del Pont durante el gobierno de Cristina Kirchner, representa un “mamarracho” desde la perspectiva ortodoxa y por eso de “fundamental importancia” su reforma.

“Es un mamarracho porque pone como objetivos la estabilidad monetaria y financiera, que son conceptos muy amplios, pero lo peor es que todavía pone como objetivo primario del Banco Central el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, explicó.

El titular de la consultora Fimades remarcó que esos objetivos corresponden “exclusivamente al Ministerio de Economía”, y que el Banco Central no debe involucrarse en funciones que compiten con la cartera económica.

En esta línea, enumeró entre cuatro y cinco fundamentos básicos que aparecen en los principales bancos centrales de países desarrollados y que debería contener una carta orgánica moderna.

Los 4 puntos que debería tener la reforma de la carta orgánica del BCRA, según Palma Cané

En primer lugar, el economista mencionó “la independencia respecto del poder político encabeza esa lista”.

“Existe consenso a nivel mundial de que todo banco central que se precie de tal debe contar con una carta orgánica en el cual se fijen claramente y no vagamente como el anterior los principios básicos que deben regir un banco central”, aseveró.

El segundo principio que destaca es mantener el valor de la moneda, que es la estabilidad de precios, según definió.

La prohibición explícita de financiar al tesoro nacional sin respaldo monetario es otro de los puntos clave para Palma Cané, quien advirtió sobre los riesgos de permitir esa práctica.

A esto sumó una regulación rigurosa del sistema financiero, aspecto que frecuentemente permanece en el debate de segunda línea.

“Una rigurosa regulación y control del sistema financiero, todo esto auditado por profesionales externos y con castigo penal para el directorio o los funcionarios de primer nivel que no cumplan con estos principios básicos”, detalló el economista.

Dicho esto, y a la espera de la conferencia de prensa de Milei, advirtió que “hay que estar muy atento a cómo piensan incluir estos principios básicos que están vigentes en los principales bancos de los países desarrollados”.

“Si no se lograse esto, volveríamos a un Banco Central que seguiría emitiendo dinero a favor de financiar al tesoro nacional, con una regulación medio laxa del sistema financiero”, alertó.