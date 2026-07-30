El presidente Javier Milei hablará esta noche a las 20 por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La grabación será en el Salón Blanco de la Casa Rosada, junto al equipo económico.

El objetivo central es claro: prohibir por ley la emisión para financiar el déficit. La estabilidad del peso pasará a ser el mandato único y prioritario de la entidad de Reconquista, dejando atrás el “mandato ampliado” vigente desde 2012.

Quiénes redactaron el proyecto

De la elaboración participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, las tres cabezas económicas del Gobierno.

El texto ingresará a Diputados tras el receso invernal. En el oficialismo confían en que los votos necesarios ya están asegurados.

Sanciones penales y fin de las asistencias

La iniciativa incorpora una novedad dura: sanciones penales para funcionarios que violen la autonomía del Central o habiliten asistencia monetaria al Poder Ejecutivo. Es una señal directa hacia futuros gobiernos.

Se prohíbe además el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado, uno de los mecanismos más cuestionados de la última década.

Se endurecen, a su vez, los requisitos para remover al presidente y a los directores del BCRA. La idea es blindar la estabilidad institucional ante cambios de gobierno, para que la política monetaria no dependa del humor electoral de turno.

El “shutdown” al estilo estadounidense

Una de las piezas más llamativas es la incorporación de un mecanismo de “shutdown” o paralización administrativa, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Se activaría si se agotan las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

Ese dispositivo impondría restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado. En la práctica, busca cerrar la salida del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes de gasto no autorizados por ley.

El respaldo técnico de Fundación Capital

Un informe reciente de Fundación Capital, que preside Martín Redrado, expresidente del BCRA, había anticipado varios de estos ejes. El documento remarcaba la urgencia de una reforma integral de la Carta Orgánica.

Entre sus propuestas figuraban la derogación del artículo 20, que habilita los Adelantos Transitorios, y el fin de las Letras Intransferibles. También planteaba mandatos de seis años, escalonados, para los directores.

El informe también apuntaba a la regulación de activos digitales y stablecoins, siguiendo modelos de Chile, Uruguay y Brasil. Y proponía que la ley se apruebe con mayorías especiales, para blindarla políticamente de futuros gobiernos.

Según ese análisis, la asistencia del BCRA al Tesoro pasó del 1,2% del PBI en 2009 al 3,2% en 2014, un salto que alimentó la inflación. Esa cifra funciona hoy como argumento central del oficialismo.

Con el anuncio de esta noche, el Gobierno busca dar un paso decisivo hacia esa arquitectura. La discusión, antes sobre cerrar el BCRA, hoy es sobre rediseñarlo por completo.

Con información de NA.