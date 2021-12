Melconian, sobre el viaje del equipo económico: "Van a tener que sentarse a hacer numerología, el show mediático terminó"

"El capítulo cero del manual de supervivencia es tener el acuerdo" . Así lo afirmó el economista Carlos Melconian este viernes, al resaltar la importancia de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Sin embargo, planteó que el acuerdo que el Gobierno firma actualmente no dice nada de cuánto se puede ganar al respecto.

"Lo que pasa es que la política oficialista, que hoy firma el acuerdo, es que con el acuerdo no sé cuánto tenés para ganar, pero sin el acuerdo tenés mucho para perder", deslizó el ex presidente del Banco Nación durante la administración de Mauricio Macri. Y consideró que eso es "decepcionante en el alma de la política".

En declaraciones a Radio Mitre, Melconian señaló que "todos los indicios son de perro que ladra y no muerde" . Y resaltó que al entrar en el "detalle técnico de esto", más allá de la voluntad política que puedan tener ambas partes, lo que ahora se tiene que hacer es "agarrar papel y lápiz". Y, según advirtió, no es fácil.

De acuerdo con su punto de vista, el acuerdo que tiene Argentina vigente hoy -"o que tuvo" porque "se rompió en septiembre de 2019"- era un acuerdo corto. "El Fondo tiene un acuerdo largo, el de facilidades extendidas que es el que Argentina pide alargar", puntualizó.

"El que tiene que negociar entiende que ir a ese acuerdo es superador al actual", aseguró, al tiempo que agregó: "Cuando el Fondo te da un acuerdo a 10 años, te pide que en el transcurso de ese acuerdo -que se supone es el que más te ayuda-, te pide que el país vaya teniendo reforma estructural".

En la Argentina significaría que la política tributaria, la relación laboral y el problema previsional no pueden continuar desde el punto de vista estructural, mencionó. "El tachín tachín de hay acuerdo, viajaron los muchachos y qué se yo... es un título por ahora", esbozó.

Según su visión, ahora viene una segunda parte que va a ser un "proceso bastante gradual pero tampoco debe ser muy débil, que es la política macroeconómica". Y añadió: "es el sendero fiscal y monetario, de precios relativos y fundamentalmente el de reservas internacionales".

"El Fondo nunca va a mencionar explícitamente el tipo de cambio, la tasa de inflación o el crecimiento económico. Pero son variables que cuando empiezan a tirar números y hacer correr el modelito, en una planilla Excel aparecen", advirtió.

Al referirse al viaje que realizará un equipo compuesto por funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central este sábado con destino a Washington, Estados Unidos, para reunirse con miembros del staff del FMI, Melconian acotó: "Van a tener que sentarse a hacer numerología, el show mediático terminó".

Sobre si la negociación con el FMI se podría resolver con un aumento de tarifas, el economista ponderó: "Siempre hablando del corto tiempo, no de la Argentina del mediano plazo o 2023, porque la cuenta simple que te lleva a determinar la desaceleración del déficit fiscal que va a tener como contraparte desinflación es la fantasía".

"Podés decir ‘voy a firmar un proceso de desinflación'. Después veremos la realidad porque entonces se necesita menor emisión -explicó-. Para eso la recaudación del año que viene tiene que subir más que el aumento del gasto público del año que viene. Y si tu proceso es de desaceleración, tenés que garantizar que el gasto público va a crecer por debajo".

De ese modo, anticipó que en las negociaciones el foco estará puesto en el gasto social, las jubilaciones, los planes sociales y los subsidios. Y si la intención es que la recaudación se mantenga por encima del gasto público y no se quiere recortar otros gastos, "el sablazo de los subsidios es imposible", opinó.