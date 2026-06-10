Este martes, 9 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5704 (La cama).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 9 de junio

1° 5704 11° 4308 2° 8853 12° 7415 3° 9625 13° 9480 4° 5648 14° 7350 5° 2814 15° 9507 6° 3699 16° 7076 7° 6453 17° 2782 8° 0027 18° 0353 9° 7534 19° 6457 10° 5531 20° 9008

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama suele simbolizar descanso, intimidad y búsqueda de seguridad emocional. Indica deseo de refugio y de reconectar contigo mismo.

Una cama desordenada apunta a inquietud o conflictos afectivos; una cama limpia y acogedora, a paz interior y preparación para nuevos inicios.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a créditos. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.