El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la suba del riesgo país de las últimas jornadas a los shocks globales del petróleo y de las tasas en Estados Unidos, además del riesgo electoral. Lo hizo en declaraciones a la prensa en la Embajada argentina en París, este viernes, en el cierre de la Argentina Week en el país europeo.

El funcionario calificó de “maratónicas” las dos jornadas del encuentro y destacó la presencia de los gobernadores. “Para los inversores es muy importante ver que ratifican el rumbo”, afirmó. Según relató, tras la presentación de los datos, varios asistentes le señalaron que la situación económica es mejor de lo que perciben.

Qué dijo Luis Caputo sobre el riesgo país en la Argentina Week

El ministro mencionó la confianza como eje de las reuniones con inversores en las que participó junto al presidente Javier Milei, y citó la exposición de Emiratos Árabes Unidos sobre el proyecto de GNL.

Sobre el riesgo país, recordó que el indicador llegó a ubicarse entre 2500 y 3000 puntos y que hoy ronda los 600, aunque reconoció que estuvo entre 400 y 450. Atribuyó parte de la suba a dos shocks globales: el del petróleo y el de la suba de tasas en Estados Unidos, con rendimientos a 10 y 30 años en niveles que no se registraban desde hace más de dos décadas.

En la misma línea, como ejemplo, señaló que Chile proyectaba crecer 2,5% a comienzos de año y ahora 0,5%, y que Uruguay pasaría de una proyección de 2,5% a un crecimiento de alrededor de 1,25%. “Las dos cosas tuvieron impacto, no se puede cuantificar”, dijo al sumar el componente pre electoral.

Por otra parte, Caputo contó que en las reuniones de la semana pasada en la ONU surgió en más de una oportunidad el “riesgo de un regreso del kirchnerismo”, una preocupación que, según él, se observa más entre los inversores financieros que entre los de la economía real. “Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo o cero, pero me tengo que preparar como si no lo fuera”, afirmó.

Qué pasó con el riesgo país y por qué se disparó después de julio

El riesgo país argentino volvió a superar los 600 puntos básicos en las últimas semanas e incluso llegó a 636 unidades, después de varias ruedas consecutivas en alza. El indicador elaborado por J.P. Morgan acumuló una suba de más del 50% desde el mínimo de julio, cuando se había ubicado en torno a los 400 puntos.

Según los analistas, se debió a una combinación de factores internacionales y locales que golpearon a los bonos soberanos y elevaron el costo de financiamiento de la Argentina.

Qué dijo Caputo sobre crecimiento económico

Respecto de la actividad, Caputo consideró que el EMAE desestacionalizado presenta una volatilidad “no razonable” y explicó que el Gobierno sigue la serie tendencia-ciclo. Según esa medición, la economía acumula 29 meses de crecimiento, con un ritmo actual de 0,2% mensual, menor al previo. El ministro lo atribuyó a los shocks externos y a un factor político local: “La gente ve al kirchnerismo y claramente se retrae”.

Para los próximos meses, anticipó que la recaudación de septiembre “vino particularmente mejor” y que en octubre comienzan las obras en los 9000 kilómetros de concesiones viales. También mencionó el impulso de los créditos hipotecarios sobre la construcción y anuncios de inversión por u$s 10.000 millones y u$s 6000 millones, que se concretarán en los próximos años. “No estamos trabajando esencialmente para estos cuatro años; estamos trabajando para los próximos 20 años”, afirmó.

Diego Santilli se mostró optimista para la suspensión de las PASO: “Estamos muy bien”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó en el cierre de la Argentina Week que el Gobierno está “muy bien” en las negociaciones para suspender las PASO y que el objetivo es que el año próximo haya una sola elección, la general del cuarto domingo de octubre.

Consultado sobre la relación con los mandatarios provinciales, afirmó que “todos coinciden” en que fue una muy buena gira, que se les dio un lugar y que quieren seguir trabajando, “por lo menos la mayoría, más allá de sus matices”. La referencia apuntó a la Argentina Week de Nueva York, donde algún gobernador había manifestado que no fue bien tratado.

Sobre la agenda legislativa, que incluye el Presupuesto, la eliminación o suspensión de las PASO y la ley de tierras, Santilli dijo que habla con los gobernadores de todos los temas parlamentarios y que es “inherente” a su rol. En esa línea, puntualmente sobre la cuestión de las elecciones primarias, sostuvo: “Creo que estamos muy bien. Sé que están muy ansiosos, pero creo que estamos muy bien”.