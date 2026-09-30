En esta noticia La Argentina Week y la búsqueda de inversiones

El Gobierno busca aprovechar la Argentina Week en París para profundizar los vínculos económicos con Europa y atraer nuevas inversiones. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión privada con su par francés, Roland Lescure, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Durante la conversación, los funcionarios abordaron el crecimiento de las inversiones francesas en la Argentina y el respaldo que brindó Francia al país, en particular durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro se produjo este miércoles, en la previa de la jornada central de la Argentina Week, que tendrá lugar este jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la participación del presidente Javier Milei, gobernadores y empresarios de distintos sectores.

Caputo también participó, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, del cóctel-cena de bienvenida a los asistentes al encuentro, que se realizó en la Embajada argentina en París. La actividad reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado, además del ministro francés.

La Argentina Week y la búsqueda de inversiones

La reunión con Lescure se inscribe en la agenda de promoción de inversiones que el Gobierno desplegó en la capital francesa. La Argentina Week se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y reunirá a funcionarios argentinos y ejecutivos de compañías internacionales, con actividades centradas en energía, minería, agroindustria, salud y tecnología.

La jornada de este jueves tendrá como uno de sus principales ejes la exposición de Caputo y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la transformación macroeconómica argentina. Luego será el turno de Milei, quien encabezará el bloque inaugural del encuentro, bajo el título «La Nueva Argentina».

El programa también incluye presentaciones de ejecutivos de empresas como YPF, TotalEnergies, Glencore y Río Tinto, además de paneles sobre las oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

La agenda presidencial continuará este jueves con una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Luego, ambos mandatarios recibirán a integrantes de las delegaciones oficiales y participarán de un encuentro de trabajo.

Milei tendrá una bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

El viernes, Milei recibirá una distinción del Paris Economic Forum, que lo reconocerá junto al economista y premio Nobel Philippe Aghion. Ese mismo día, el Presidente participará del cierre de la Argentina Week y, a las 18, partirá de regreso a Buenos Aires. Su llegada al Aeroparque está prevista para el sábado por la mañana.