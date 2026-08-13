Deudas de tarjeta y créditos: los pasos para salir del rojo y el error que hay que evitar para no empeorarlo todo

El Banco Central amplió el acceso a los créditos en dólares para todas las empresas en línea con lo que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa. Así, mientras hasta ahora los bancos, con sus depósitos en dólares, solo podían prestarle divisas a las empresas que generaban dólares o a aquellas que tuvieran garantías de organizaciones que generan dólares, el regulador monetario resolvió extender esa posibilidad a todas las compañías.

De esta manera, el BCRA responde a una demanda de los bancos, que venían solicitando que se ampliara el universo de quienes podían solicitar un crédito en dólares para viabilizar los depósitos en dólares que tiene, que hoy superan los u$ 40.000 millones, y para reactivar el crédito, que hoy viene frenado como consecuencia de la mora, que ha crecido del 4% a casi el 13%.

Pero también “obedece, esencialmente, a un pedido de las industrias, que nos venían solicitando una mayor flexibilidad en esto”, aseguró Caputo.

No obstante, la norma contempla algunas limitaciones que buscan evitar un riesgo sistémico. En ese sentido, entre otras cosas incluye que solamente van a poder prestar los bancos hasta un 15% de sus depósitos en dólares.

También se establecieron medidas macroprudenciales con respecto a la exigencia del requisito de capitales mínimos para estos préstamos y también de límites a la exposición crediticia.

El objetivo central de la medida es que haya un mayor nivel de crédito.

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