El Gobierno formalizó una actualización de todos los aranceles para la emisión de pasaportes y documentos de viaje en la Argentina. La medida fue establecida mediante la Disposición 106/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicada este martes 3 de marzo en el Boletín Oficial. La norma aprueba un nuevo cuadro tarifario que reemplaza el esquema anterior fijado en febrero de 2025 y alcanza tanto al Pasaporte Ordinario para argentinos como a los documentos de viaje para personas refugiadas, apátridas y al pasaporte excepcional para extranjeros. En los considerandos de la normativa, el organismo fundamenta la decisión en la necesidad de sostener estándares tecnológicos, de diseño y seguridad de los documentos de viaje argentinos, en sintonía con valores de referencia para documentos análogos en países de la región. La disposición establece que el nuevo esquema tarifario entra en vigencia a partir del 6 de marzo de 2026, por lo que desde esa fecha todos los trámites iniciados deben abonarse con los montos actualizados. La nueva modificación incorpora un nuevo cuadro tarifario oficial que establece los siguientes valores para los distintos tipos de pasaporte y documentos de viaje: En términos prácticos, el trámite regular pasa a tener un valor base de $ 100.000. La modalidad exprés implica un arancel adicional de $ 100.000, lo que eleva el costo total a $ 200.000, mientras que la resolución inmediata suma $ 230.000 adicionales, alcanzando un total de $ 330.000. La resolución inmediata solo puede realizarse en oficinas habilitadas específicamente para ese circuito, mientras que el trámite exprés mantiene el esquema habitual con reducción de plazos administrativos. El procedimiento para tramitar el pasaporte no cambia. La gestión sigue siendo presencial y es obligatorio presentar el DNI vigente, es decir, el último ejemplar emitido. El pasaporte tiene una validez de 10 años para mayores de edad y de 5 años para menores. El pasaporte argentino permite el ingreso sin visa previa a más de 170 países cuando el viaje es por turismo y la estadía no supera los 90 días. En los países del Mercosur (Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay) basta con presentar el DNI vigente. Con pasaporte se puede ingresar, entre otros, a México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba (con Tarjeta Turística), Jamaica y la mayoría de las islas del Caribe. Permite el acceso a la Zona Schengen (España, Italia, Alemania, Francia y otros) por hasta 90 días. También habilita el ingreso a Reino Unido, Irlanda, Rusia y Turquía. La Unión Europea prevé implementar el sistema ETIAS, un permiso digital de viaje obligatorio en el futuro cercano. El documento argentino habilita el ingreso sin visa previa a Corea del Sur, Japón, Israel, Tailandia, Malasia, Filipinas e Indonesia en Asia; a Sudáfrica y Marruecos en África; y a Nueva Zelanda en Oceanía. Para el resto del mundo fuera del Mercosur, el pasaporte es requisito indispensable.