Este jueves, el Senado ya trata el acuerdo Mercosur-Unión Europea en busca de ser el primer país de la región en aprobarlo. Con esto, el Gobierno prevé dar un paso trascendente en el comercio internacional para reforzar la inserción global de Argentina. El tratado supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 700 millones de consumidores, que representa el 20% del PBI mundial. Según la Casa Rosada, la implementación de este pacto tendrá impacto en las exportaciones, la inversión y el acceso a mercados. Originalmente, el acuerdo iba a tratarse en la sesión de este viernes de la Cámara alta, junto al régimen penal juvenil y el proyecto de reforma laboral, pero el Gobierno ordenó adelantar los tiempos. De esta forma, ya se debate el proyecto junto a la reforma propuesta por el oficialismo a la Ley de Glaciares. La administración de Javier Milei busca así ser la primera en dar el visto bueno al entendimiento, con la premisa de acceder a ventajas y beneficios diferenciales con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados de bienes. El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva. El eje central del entendimiento es la liberalización progresiva del comercio bilateral, con la eliminación de aranceles sobre la mayor parte de los bienes intercambiados entre ambos bloques y la apertura gradual de mercados en sectores clave. En términos arancelarios, el esquema prevé que la Unión Europea elimine gravámenes sobre una amplia proporción de las exportaciones del Mercosur, tanto de manera inmediata como en plazos escalonados. A su vez, los países sudamericanos reducirán de forma progresiva los aranceles a productos industriales europeos, con cronogramas que pueden extenderse hasta 15 años, contemplando distintos ritmos de desgravación según la sensibilidad de cada sector productivo. El capítulo agrícola aparece como uno de los puntos más relevantes del acuerdo, con la implementación de cuotas preferenciales para productos sensibles como la carne vacuna y aviar, así como el acceso con arancel cero para distintas economías regionales, entre ellas frutas, pesca y vino. Este esquema combina apertura comercial con mecanismos de protección, buscando equilibrar el ingreso a nuevos mercados con resguardos para sectores locales expuestos a la competencia externa. En paralelo, el tratado contempla disposiciones específicas para la industria, en especial el sector automotriz, donde la reducción de aranceles se aplicaría en plazos más extensos e incluiría salvaguardias frente a aumentos súbitos de importaciones. El acuerdo entre el Mercosur y la UE facilitará el comercio entre ambas regiones y atraerá inversiones, a partir de la mejora del marco regulatorio derivada de la baja de aranceles. En ese marco, la inversión extranjera se dirigirá primordialmente hacia los mercados en los que el comercio internacional tiene mayor relevancia. En particular, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de u$s 61.000 millones. Además, otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, equivalente a u$s 4700 millones, lo que beneficiará a casi la totalidad de las ventas del bloque. Desde el punto de vista macroeconómico, se espera que las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea crecerán alrededor de un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un horizonte de diez años. Las exportaciones, según la estimación oficial, pasarán de casi u$s 8641 millones en 2025 a u$s 15.166 millones en un plazo de cinco años y a u$s 19.165 millones en diez años. El fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería -en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos- será el principal motor de este crecimiento en términos de valor productivo. Los principales productos exportados por la Argentina tendrán mejoras arancelarias inmediatas o graduales, con plazos de hasta diez años. Por ejemplo, la carne figura entre los “grandes ganadores”. Actualmente, paga aranceles de entre 20% y 60%, aunque el acuerdo prevé que tribute entre 0% en el marco de la cuota Hilton y 7,5% por un total de 99.000 toneladas a distribuir entre los países del Mercosur. Además, la alianza estratégica con la Unión Europea contempla cuotas para los siguientes productos agrícolas: carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol. En el rubro pesquero, productos como langostinos, merluza hubbsi congelada (entera y en filets) y calamar obtendrán acceso libre de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo. En tanto, el biodiésel pasará de un arancel de 6,5% a 0% al cabo de diez años. También se eliminarán aranceles para cítricos y frutas (limones, naranjas, peras, arándanos, cerezas y kiwi), que actualmente pagan tasas de hasta 17%. El sector vitivinícola será otro de los grandes beneficiados. El bloque europeo eliminará los aranceles al vino argentino y también reconocerá 96 indicaciones geográficas y expresiones tradicionales, como “reserva” y “gran reserva”. Por otro lado, el Mercosur se comprometió a eliminar los aranceles de importación de vehículos en un plazo de quince años, con cronogramas más extensos —de entre 18 y 30 años— para vehículos eléctricos, híbridos, a hidrógeno y de nuevas tecnologías. Además, se podrán aplicar salvaguardias hasta los 18 años de entrada en vigor del acuerdo.