El documento detalla la obligatoriedad de implementar un QR para facilitar el acceso de los consumidores a datos técnicos, certificados y de origen de los repuestos.

El Gobierno introdujo una serie de cambios significativos en el régimen de certificación de autopartes y elementos de seguridad para vehículos, con el objetivo de optimizar la fiscalización y “garantizar el acceso a la información” de los consumidores.

Lo hizo a través de la Resolución 93/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Así, la Secretaría de Industria y Comercio modificó los lineamientos para el uso de códigos QR en piezas clave del sector automotor.

La normativa surge tras un proceso de revisión en el que las cámaras del sector plantearon dificultades operativas en la implementación del sistema original, establecido en 2025.

Códigos QR en autopartes: qué datos deberá contener

El documento detalla la obligatoriedad de implementar un Código de Respuesta Rápida (QR) para facilitar el acceso de los consumidores a datos técnicos, certificados y de origen de los repuestos.

Este código deberá estar adherido en un lugar visible del producto o de su empaque primario. Al ser escaneado, deberá aparecer información sobre:

Datos de la empresa: razón social y CUIT.

Identificación del producto: marca, modelo, origen y código interno de fábrica.

Certificación: número de certificado y denominación del Organismo Certificador interviniente

Cuáles son las excepciones

La resolución, por otra parte, flexibiliza esta obligación para productos donde el pegado del QR resulta dificultoso. Es el caso de los neumáticos: si es imposible incorporarlo en el producto o envase, el QR deberá estar disponible y visible en el punto de venta o entrega, asegurando que el consumidor pueda verificar la correspondencia con el bien que está adquiriendo.

Asimismo, para las ventas realizadas a través de canales electrónicos o a distancia, la normativa exige que la información de seguridad sea accesible mediante un enlace digital visible antes de que el usuario concrete la compra.

Además, el texto define un plazo límite hasta septiembre de 2026 para que los comerciantes liquiden el stock fabricado o importado antes de la normativa previa. Esta medida busca optimizar la trazabilidad de los componentes y fortalecer la protección de los usuarios en el mercado automotor.

Con esta medida, que lleva la firma del Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustin Lavigne, se apunta a mejorar la trazabilidad y seguridad vial, para que todo vehículo que circule por la vía pública cumpla con las prestaciones técnicas de seguridad activa y pasiva vigentes.

La norma completa