El Gobierno de Javier Milei apuesta a que bajen las tasas de interés, haya más crédito y crezca la economía. Lo primero ya está sucediendo: la caución a un día operó ayer a 21,6% promedio ponderado -cuando hace una semana trepaba al 40%-, mientras que la Tamar, la tasa de los plazo fijo mayoristas, bajó a 31,06%. Como adelantó El Cronista, la pax monetaria llegó tras la consolidación de la calma cambiaria, luego que el Tesoro inyectara pesos en la última licitación y no ofreciera letras a tasa fija. El propio Luis Caputo dio ayer señales de cuál es el norte monetario al que apunta. “Creemos que la inflación y la tasa de interés van a bajar indefectiblemente. En la medida en que baje la tasa, aumentará la demanda de dinero. Y a medida que eso suceda, podremos comprar y acumular más reservas”, dijo a Guillermo Laborda y Florencia Barragan, en el debut de Pulso Financiero en El Cronista Stream. En el Palacio de Hacienda saben que un costo del dinero más bajo es crucial para que el crédito dinamice la actividad económica. “Sin crédito, un país no puede crecer. Estamos intentando generar los incentivos correctos para que el empresariado genere realmente valor y empleos”, agregó el ministro. Desde Cocos consideran que en enero y parte de febrero las tasas fueron las principales afectadas por el trilema del Tesoro, que las utilizó como ancla indirecta del tipo de cambio y ancla desinflacionaria. Pero eso cambió la semana pasada. El punto de inflexión en la estrategia del Tesoro fue la licitación del 25 de febrero, cuando rolleó un 93% de los vencimientos, en contraste con el 123% que logró en el test previo. ¿Cuál fue el motivo del relajamiento monetario? Según Rocco Abalsamo, asesor financiero de Cocos Gold, el salto de la morosidad: “Pasaron por alto la posibilidad de alza en la mora en créditos del sector privado, que en la actualidad se ubica en 5,5%. Esta es la principal razón de su aparente cambio hacia una política monetaria pro liquidez”. En la última licitación, el Tesoro no sólo inyectó pesos en el mercado, sino que también reemplazó la tasa fija por CER. “Esta diferencia, acompañada de operaciones dovish en el secundario y menores compras del Central en el MULC, generó una gran compresión de tasas en el tramo corto y nuevas apariciones en el mercado Repo que forman el “piso” de la tasa”, concluyó Abalsamo. Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, alerta que la baja de tasas podría sumar presión sobre el tipo de cambio. “Pero, a la vez, empezamos a ver tasas implícitas negativas o por debajo de las tasas fijas en los contratos más cortos. Es decir, el Tesoro baja tasas y el BCRA al mismo tiempo abarata la cobertura para que no se sume más presión al tipo de cambio”. El mercado primario tendrá esta semana un recreo, a la espera de la próxima licitación, que se celebrará el 12 de marzo. “La atención estará puesta en la evolución de las tasas cortas, con el foco en identificar qué nivel de piso podrían alcanzar en un contexto en el que el Banco Central continúa inyectando liquidez a través de sus compras de reservas”, estimó PPI. La entidad conducida por Santiago Bausili se alzó ayer con u$s 70 millones y las reservas internacionales brutas treparon hasta los u$s 46.517 millones.