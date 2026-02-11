El pasaporte argentino es la puerta de entrada a gran parte del mundo, y conocer los detalles de su trámite, costos y, especialmente, el poder migratorio que otorga, es vital de cara a las vacaciones de verano. Emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), este documento es indispensable para viajar fuera de la región del Mercosur, y acá te contamos todo lo que tenés que saber. El trámite siempre requiere la presencia física del ciudadano y el requisito básico es contar con tu DNI vigente (último ejemplar). Tené en cuenta que el pasaporte tiene una validez de 10 años para mayores de 18, y de 5 años para menores. Podés optar por el Registro Civil más cercano a tu domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina. Luego: Cuando el Correo Argentino vaya a tu domicilio, el pasaporte lo podés recibir vos o cualquier persona mayor de 18 años, siempre y cuando presenten la constancia de solicitud de trámite. Los costos varían únicamente según el tiempo de entrega que elijas. Los valores vigentes son los siguientes: El trámite Al Instante solo se realiza en aeropuertos habilitados y Centros de Documentación específicos. Para el Regular y el Exprés, el documento llega a tu domicilio dentro del plazo definido. El pasaporte argentino te permite ingresar a más de 170 países sin la necesidad de tramitar una visa tradicional previa, siempre y cuando el motivo sea turismo y la estadía no supere los 90 días. Además de los países del Mercosur (donde basta el DNI), la mayoría de América Central y el Caribe te permiten la entrada solo con pasaporte: Podés ingresar a toda la Zona Schengen (que incluye a España, Italia, Alemania, Francia, etc.) solo con tu pasaporte por hasta 90 días de turismo. También se suman Reino Unido, Irlanda, Rusia y Turquía. Aunque hoy no se necesita visa, recordá que la Unión Europea está implementando el sistema ETIAS (un permiso digital de viaje obligatorio) en el futuro cercano. El documento argentino permite el acceso sin visa a importantes centros turísticos y económicos globales: Tené en cuenta que, si sos argentino y viajás a un país del Mercosur (Brasil, Chile, Bolivia, etc.), podés usar solo tu DNI vigente. El pasaporte es necesario para el resto del mundo.