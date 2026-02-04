El Gobierno nacional aplicó cambios claves en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. Las medidas entraron en vigencia el pasado 1 de febrero y afectan a todos los residentes y ciudadanos argentinos. A través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que el nuevo DNI será de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. El documento presentará diferencias según la edad y la nacionalidad de la persona. En la misma línea, contará con el ícono de DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. Si la persona no sabe o no puede firmar, ese espacio permanece en blanco. Quienes sean menores a 14 años tendrán un DNI con las mismas características. En el caso de los menores de 5 años, tendrán la firma del padre, madre, tutor o representante legal. A partir de los 5 años se registra la firma del menor. Los recién nacidos que no o pueden ser movilizados por salud certificada, especificaron que emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido solo dentro del país y que contiene solo datos biográficos y filiatorios. Los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas tendrán una leyenda impresa bajo las frases “Excombatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Excombatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”. Para los extranjeros, el DNI para mayores y menore será igual al de los ciudadanos argentinos. Por su parte, el pasaporte nuevo tendrá 34 páginas y una hija de policarbonato personalizada con grabado láser, la cual adaptar el documento a los estándares de seguridad y resistencia física. Desde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) especificaron quiénes deberán renovar el DNI a partir de febrero: