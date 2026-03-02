Los feriados largos en la Argentina mueven cada vez a más viajeros en todo el sector turístico. El antecedente más cercano lo confirma. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026 por Carnaval marcó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas, con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones. Esto significó un crecimiento del 7,2% con respecto a 2025. En este marco, los operadores turísticos proyectan que el próximo fin de semana largo del 24 de marzo mantenga la tendencia expansiva. Aunque todavía faltan algunas semanas, las búsquedas para viajar ya registran incrementos de hasta el 75% interanual, según datos de Despegar. “Observamos una tendencia creciente: los viajeros están definiendo y reservando sus viajes con un período de anticipación significativamente más corto en comparación con años anteriores. Aunque no podemos afirmar que exista mayor demanda que en la temporada alta de verano, los fines de semana largos ganan protagonismo como oportunidades de ‘mini vacaciones’“, sostienen desde Smiles, el programa de fidelidad para pasajeros frecuentes de la aerolínea Gol que permite acumular millas. En la misma línea, Juan Manuel Arrias Camps, Chief Commercial & Marketing Officer de Atrápalo, expresó que los períodos de vacaciones se han reconfigurado: “Antes una familia se iba un mes a la costa. Hoy ya no. El tiempo de escolaridad empieza antes y termina más tarde, con breaks en el medio que permiten aprovechar los feriados como la nueva forma de viajar y escapar”. De acuerdo con los datos relevados por Despegar, el interés por los destinos nacionales creció un 46% frente al último mes. La demanda se concentra en “propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y experiencias urbanas”. Entre los destinos más elegidos se encuentran Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba. En Promos Aéreas -la plataforma que busca y difunde ofertas de vuelos, hoteles, paquetes y servicios turísticos- también destacan Salta y San Martín de los Andes como los más solicitados. En el plano internacional, las búsquedas crecieron un 23% en comparación con el último mes, con una marcada preferencia por destinos regionales. Lideran el ranking Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo y Búzios, impulsados principalmente por la conectividad aérea, la competitividad cambiaria y la posibilidad de financiar el viaje. “Vemos también que se disminuyó el interés por Cancún, México, pero en el caso de Punta Cana los pedidos por all inclusive siguen muy fuerte”, agregó Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas. Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, observó que los viajeros planifican cada vez más sus viajes “combinando anticipación, financiación y búsqueda de experiencias, tanto dentro como fuera del país”. En cuanto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continúa siendo el medio más utilizado, con el 62% de las transacciones. La financiación se mantiene como un factor clave en la decisión de compra: en viajes nacionales, el 45% de las operaciones se realiza en cuotas, con una fuerte preferencia por planes de 3 y 6 pagos. El pago en dólares sigue teniendo peso, especialmente en los viajes al exterior. De cara al fin de semana largo de marzo, las búsquedas en Despegar muestran una fuerte inclinación por los paquetes que combinan vuelo y hotel en una sola compra. Las escapadas de tres noches concentran la mayor demanda tanto en destinos nacionales como internacionales: A estas alternativas se suman ofertas destacadas por Promos Aéreas, especialmente en destinos internacionales. Entre ellas figura Punta Cana con modalidad all inclusive, con vuelo y equipaje de mano, desde u$s 1535 por persona en base doble. También aparecen paquetes a Búzios en hoteles 4 estrellas con desayuno y ubicación cercana a las playas desde u$s 405 por persona; y opciones a Aruba con vuelo directo de ida, carry on y alojamiento en departamento privado bien ubicado desde u$s 1125 por persona, siempre en base doble.