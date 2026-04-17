El Gobierno derogó este viernes la norma que obligaba a los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento y Urquiza a ingresar a las estaciones terminales a no más de 5 km/h. La medida, que había sido adoptada en 2013 en el marco de los accidentes ferroviarios de Once, quedó sin efecto con la publicación de la Resolución 23/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial. La norma derogada —la resolución 1243/2013 del entonces Ministerio del Interior y Transporte— establecía dos obligaciones concretas para las formaciones eléctricas: reducir la velocidad a 5 km/h veinte metros antes de llegar a la punta de plataforma y que el Jefe de Tren acompañara al conductor en la cabina durante el tramo final del recorrido, entre la estación terminal y la anterior, como mecanismo de control humano adicional. Ambas exigencias desaparecen con la nueva normativa. El argumento técnico que sostiene la derogación es la instalación generalizada del Sistema de Frenado Automático (ATS) en el AMBA. Este supervisa en tiempo real la velocidad de las formaciones y aplica el freno de emergencia de manera automática si el conductor supera los límites establecidos o incumple las señales restrictivas. En la práctica, si el maquinista falla, el sistema frena solo, sin intervención humana. La Comisión Nacional de Normas y Especificaciones Técnicas de Ferrocarriles, que revisó la norma antes de su derogación, concluyó: “Los motivos que fundamentaron las restricciones originales fueron superados tecnológicamente, quedando satisfechas las condiciones de seguridad a partir de las medidas compensatorias que provee el sistema ATS”. La iniciativa partió de la Operadora Ferroviaria S.A. (SOFSE) y fue avalada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (ADIFSE) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La resolución aclara que, ante eventuales contingencias, los operadores “dispondrán las medidas transitorias pertinentes” según sus propios instructivos operativos. La resolución se inscribe en el proceso de revisión normativa iniciado por el decreto 70/2023 y en la Emergencia Pública en materia ferroviaria declarada por el decreto 525/2024, prorrogada en febrero de este año, que facultó a la Secretaría de Transporte a revisar todas las normas vigentes en materia de mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario nacional. La medida fue firmada por el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann y entró en vigencia este viernes con su publicación en el Boletín Oficial. La resolución 1243/2013 que se derogó este viernes alcanzaba a las líneas Mitre, Sarmiento y Urquiza. No todas las líneas del sistema ferroviario metropolitano habían quedado incluidas en aquella norma original, porque algunas ya contaban con mecanismos de seguridad equivalentes: La norma original se dictó tras los accidentes ocurridos en 2012 y 2013 en la Línea Sarmiento. El primero, en febrero de 2012, dejó 51 muertos y más de 700 heridos cuando una formación chocó contra los paragolpes de la estación de Once sin reducir la velocidad. El segundo ocurrió en octubre de 2013 en la misma estación: el tren ingresó en exceso de velocidad y sin aplicación de frenos, y dejó más de cien heridos.