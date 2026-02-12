El tren Sarmiento, uno de los medios de transporte más usados para unir el oeste del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, tendrá un paro total de circulación durante el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, seguido por un servicio reducido entre el lunes 16 y el martes 17 a las 18 hs. Así lo anunció Trenes Argentinos en un comunicado, donde explicó que los trabajos forman parte de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno. La interrupción se debe a una obra de infraestructura considerada clave para renovar el sistema de señalamiento. Según la operadora ferroviaria, los técnicos deben instalar cables troncales y migrar circuitos de vía hacia un sistema más moderno en el sector Haedo–Castelar. Para avanzar con estas tareas es necesario cortar por completo la energía en las vías generales, lo que impide el movimiento de trenes a lo largo del recorrido tradicional. Desde la empresa remarcan que estas fechas permiten concentrar el grueso de los trabajos en pocos días para reducir el impacto sobre los pasajeros. Los trabajos no se limitan al tramo central. La renovación también alcanza zonas donde se construyen nuevos pasos bajo nivel, como: En esos puntos se realizan ajustes en la zona de vías para mejorar el tránsito y reforzar la seguridad de vehículos y peatones. Además, la estación Once será intervenida con tareas de renovación del tendido férreo, una obra clave para optimizar el funcionamiento en una de las terminales más transitadas del AMBA. El objetivo es mejorar la operación y ofrecer un entorno más seguro para quienes usan el servicio a diario. Las obras dependen del clima. Si aparecen lluvias o condiciones adversas, los trabajos pueden suspenderse y reprogramarse. Por eso, Trenes Argentinos recomienda revisar los canales oficiales para conocer el estado del servicio: