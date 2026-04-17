El Gobierno autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos al territorio nacional para el desarrollo de dos ejercicios militares combinados. Se trata de “Daga Atlántica”, que comenzará el 21 de abril y concluirá el 12 de junio; y “PASSEX”, que se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva entre el 26 y el 30 de abril. La medida, que se confirmó con el Decreto 264/2026, se tomó de manera excepcional debido a que el proyecto de ley enviado originalmente al Congreso todavía no se trató. Estos ejercicios, según la normativa oficial, fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global. Cabe mencionar que, debido a la extensión del conflicto bélico en Medio Oriente estos ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, que se iban a realizar a principios de abril, se pospusieron. Ambos ejercicios buscan ampliar la interoperabilidad y la integración doctrinal, así como estandarizar procedimientos, fortalecer la defensa de áreas estratégicas y habilitar a las Fuerzas Armadas argentinas para participar en futuras operaciones multinacionales. Además, según indica la norma, los costos operativos serán afrontados con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, y el decreto ya ha sido remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su control legislativo. El ejercicio “Daga Atlántica” se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio de 2026. Las actividades tendrán lugar en zonas terrestres, aéreas y marítimas, con epicentro en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno, provincia de Buenos Aires. El objetivo central es mejorar la interoperabilidad y permitir que las Fuerzas Armadas argentinas incorporen conocimientos de fuerzas especiales con experiencia en combate. Por su parte, el ejercicio “PASSEX” se realizará del 26 al 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Esta operación aprovechará el paso por el litoral marítimo del portaaviones USS “Nimitz” y el destructor USS “Gridley” de la Armada de los Estados Unidos para realizar tareas de adiestramiento naval básico. El proyecto de ley para permitir estos ejercicios ya había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, pero hasta la fecha de emisión del decreto no había recibido dictamen en la Cámara de Diputados. La demora llevó a recurrir al mecanismo excepcional del DNU, previsto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122. En esa línea, el Gobierno argumentó que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”, al privar a las fuerzas argentinas de la transferencia de conocimientos. Además, el decreto destaca que la experiencia de las fuerzas especiales de Estados Unidos en contextos reales de combate se considera “un recurso invaluable”.