Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre: ANSES confirmó un nuevo aumento y pagará el bono de $ 70.000 a todos estos jubilados.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el próximo incremento para los jubilados. La suba será de 1,66% y dejará la jubilación mínima en $ 435.748,5.

En esta línea, el organismo publicó las fechas de pago para el mes de octubre, las cuales quedaron determinadas por la terminación del DNI de los beneficiarios.

Cuánto cobran los jubilados en octubre con el último aumento

La fórmula de movilidad actualiza los haberes de los jubilados mes a mes según el último dato de inflación publicado por el INDEC.

De acuerdo al organismo, el IPC de agosto fue de 1,66%, por lo que el aumento será equivalente y la mínima pasará a ser de $ 435.748,51.

A este monto se le debe sumar el bono de $ 70.000 que incrementa el haber hasta los $ 505.748,51. Para quienes superen la mínima, se acreditará un bono proporcional hasta alcanzar la cifra mencionada.

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre: ANSES confirmó un nuevo aumento y pagará el bono de $ 70.000 a todos estos jubilados.

Calendario de pagos de octubre para los jubilados

Los jubilados de la mínima comenzarán a cobrar a partir del jueves 8 cuando se liquiden los haberes de los beneficiarios con DNI terminado en 0. Posteriormente, el viernes 9, cobrarán los beneficiarios con terminación en 1.

El calendario de pagos se verá interrumpido por el feriado del lunes 12, fecha en la que no se realizarán acreditaciones. De esta manera, el calendario quedará de la siguiente manera:

Jubilados del haber mínimo:

Jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo