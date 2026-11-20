El Banco de Previsión Social informó que en el cobro de diciembre se incluirá una partida especial por canasta de fin de año de 3.293 pesos, que se pagará junto con las pasividades que comienzan a liquidarse el 2 de diciembre. La presidenta del organismo, Jimena Pardo, destacó que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite extra para recibir el monto.

El alcance de la bonificación comprende casi 166.000 jubilados cuyo único ingreso es la pasividad y cuyo monto es inferior a 21.888 pesos, así como pensionistas por sobrevivencia, invalidez y vejez en la misma situación de ingresos. También recibirán la partida las personas mayores de 65 años que cobran el subsidio a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social y cuyo único ingreso sea menor a 21.888 pesos.

Las autoridades enfatizaron que la medida busca aliviar los gastos familiares en fin de año y se concretará una vez finalizada la liquidación regular de las pasividades; cualquier consulta será atendida por los canales habituales del BPS.