El hábito de cerrar la puerta de la habitación antes de dormir es más común de lo que parece y puede estar relacionado con una necesidad básica: regular la privacidad y controlar el espacio personal dentro del hogar.

Lejos de ser, por sí solo, una señal de paranoia, aislamiento o baja autoestima, cerrar la puerta puede generar una mayor sensación de intimidad y tranquilidad durante el descanso.

Además, existe un motivo de seguridad que vuelve especialmente importante esta costumbre: ante un incendio, una puerta cerrada puede reducir la exposición al humo y al calor.

Los estudios de los especialistas sobre privacidad, control y seguridad en el hogar

La psicología ambiental estudió durante décadas la manera en que las personas utilizan los espacios de sus viviendas y establecen límites frente a los demás.

Uno de los principales referentes en este campo es Irwin Altman, investigador de la Universidad de Utah, quien desarrolló una teoría de la privacidad entendida como un proceso mediante el cual las personas regulan cuánto contacto y exposición desean tener con otras personas.

Desde esta perspectiva, una puerta funciona como una frontera física que permite controlar el acceso al espacio personal. El dormitorio, en particular, puede convertirse en un lugar donde la persona busca descansar, estar sola o simplemente reducir los estímulos del resto de la vivienda.

Investigaciones de Benjamin Meagher, del Hope College, también analizaron la relación entre las personas y los espacios que habitan. Estos trabajos muestran que la posibilidad de controlar las fronteras dentro del hogar puede influir en la percepción de comodidad y bienestar.

Por eso, cerrar la puerta antes de dormir no necesariamente implica querer aislarse. Puede ser, simplemente, una forma cotidiana de establecer un límite entre el espacio privado y el resto de la casa.

La puerta cerrada también puede ayudar durante un incendio

Más allá de la privacidad, existe una razón de seguridad para dormir con la puerta cerrada.

Los estudios realizados por Steve Kerber, director ejecutivo del Fire Safety Research Institute de UL Research Institutes, analizaron el comportamiento de los incendios en viviendas y mostraron las diferencias que puede generar una puerta cerrada.

Durante un incendio, una puerta cerrada puede actuar como una barrera que limita el ingreso de humo, gases calientes y calor al dormitorio. Esto puede reducir la exposición de quienes están dentro de la habitación y darles más tiempo para reaccionar ante la emergencia.

Las barreras tangibles en la vivienda funcionan como mecanismos de control ambiental para gestionar el bienestar emocional.

Ni paranoicos ni autosuficientes: por qué el hábito de cerrar la puerta no define la personalidad

No necesariamente. Dormir con la puerta cerrada no permite determinar si una persona es más independiente, tiene mayor autoestima o es más desconfiada que otra

La decisión puede responder a cuestiones mucho más simples: buscar silencio, evitar la luz del pasillo, tener mayor intimidad, mantener una temperatura determinada o reducir las interrupciones durante la noche.

En definitiva, cerrar la puerta antes de dormir puede cumplir dos funciones diferentes: establecer un límite de privacidad y sumar una barrera de protección ante una emergencia. Por sí sola, esta costumbre no permite sacar conclusiones sobre la personalidad de quien la tiene.