Exceder la velocidad máxima permitida al manejar en la Ciudad de Buenos Aires puede tener consecuencias que van más allá de una multa económica. De acuerdo con la Ley 2.148, los conductores que superen en más de un 30% el límite establecido pueden perder 10 puntos de su licencia.

La situación puede ser todavía más complicada para quienes ya acumularon infracciones anteriores. Si una personas conserva solamente 10 puntos en su scoring, cometer esta falta puede llevarlo a cero puntos y dejarlo inhabilitado para conducir.

Exceso de velocidad en CABA: cuántos puntos descuentan por superar el límite permitido

El sistema de evaluación permanente de conductores de la Ciudad de Buenos Aires establece un puntaje inicial de 20 puntos para las personas que tienen una licencia emitida por el Gobierno porteño.

Ese saldo disminuye cuando se comprueban infracciones de tránsito. La cantidad que se descuenta depende de la gravedad de la conducta y de lo establecido en el Código de Tránsito y Transporte.

En el caso de los excesos de velocidad, la escala contempla dos situaciones:

Entre un 10% y un 30% por encima del máximo permitido: se descuentan 5 puntos.

Más de un 30% por encima de la velocidad máxima: se descuentan 10 puntos.

Por ejemplo, si una persona tenía 20 puntos y perdió otros 10 por infracciones anteriores, una nueva falta por superar en más de un 30% la velocidad permitida puede agotar el saldo disponible.

Licencia de conducir: qué pasa cuando un conductor llega a cero puntos en CABA

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Llegar a cero puntos en el scoring porteño puede derivar en la inhabilitación para manejar. La Ley 2.148 establece consecuencias progresivas según la cantidad de veces que el conductor agote su puntaje.

Bajo el régimen actualmente aplicable, los períodos de inhabilitación son:

Primera vez: 60 días sin poder conducir y obligación de realizar un curso de educación vial.

Segunda vez: 180 días de inhabilitación, caducidad de la licencia y obligación de realizar el curso.

Tercera vez: 2 años de inhabilitación, caducidad del registro y curso de educación vial.

Cuarta vez o más: 5 años de inhabilitación, caducidad de la licencia y curso de educación vial.

Por lo tanto, el exceso de velocidad puede convertirse en un problema mayor para quienes ya perdieron parte de sus créditos por otras infracciones.

Scoring en CABA: qué cambios aprobó la Legislatura porteña

El 29 de octubre de 2026, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 7017, que introduce modificaciones en el sistema de evaluación permanente de conductores y comenzará a estar vigente 60 días hábiles después de ser publicada en el Boletín Oficial. La reforma establece que el descuento de puntos se realizará cuando exista una resolución sancionatoria firme de un Controlador Administrativo de Faltas o una sentencia judicial firme.

También modifica los períodos de inhabilitación para quienes agoten su puntaje. Según el nuevo texto, las sanciones serán de 60 días la primera vez, 120 días la segunda, 180 días la tercera y 24 meses desde la cuarta ocasión. A partir de la segunda vez también se contempla la caducidad de la licencia.

Hasta que se cumpla ese plazo, continúan aplicándose las disposiciones anteriores de la Ley 2.148. Por eso, las sanciones a cada conductor se determinan según el régimen vigente al momento de su aplicación.