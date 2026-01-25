En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para los haberes de febrero 2026. Sin embargo, el organismo anunció modificaciones en el calendario de pagos debido al fin de semana extra largo por los feriados de Carnaval.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026

El Gobierno nacional decretó feriados el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que dio lugar a un fin de semana largo de cuatro días seguidos. Por este motivo, la ANSES atrasó el cobro de los haberes para los beneficiarios con DNI terminado en 5 o superior, que pasarán a cobrar a partir del miércoles 18.

El cronograma de pagos para el próximo mes es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminado en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminado en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminado en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminado en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de febrero

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero

El próximo mes, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 2,85%, de acuerdo al dato de inflación de diciembre de 2025. Además, el organismo previsional confirmó la continuidad del bono de $ 70.000 destinada a quienes cobren la jubilación mínima.

De esta manera, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 429.219,42 ($ 359.254,35 + $ 70.000)
  • Jubilación máxima: $ 2.358.940,75
  • PUAM: $ 357.403,48 ($ 287.403,48 + $ 70.000)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $ 321.478,04 ($ 251.478,04)
  • Pensión para madres de siete hijos: $ 429.219,42 ($ 359.254,35 + $ 70.000)