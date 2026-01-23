El inicio de 2026 trajo novedades importantes para los jubilados y pensionados que accedieron a su beneficio a través de los planes de regularización de deuda. Junto con la actualización de los haberes mensuales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un ajuste en el valor de las cuotas de la moratoria previsional, lo que impacta directamente en el monto de bolsillo que perciben los beneficiarios este mes.

Este incremento no es una decisión discrecional, sino que responde a la normativa de movilidad vigente. Las cuotas que se descuentan mensualmente para saldar los años de aportes faltantes se actualizan al mismo ritmo que las jubilaciones. En este caso, para enero de 2026, el aumento aplicado fue del 2,47%, un porcentaje que replica la inflación registrada en noviembre de 2025, siguiendo el esquema de actualización mensual por Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para quienes ya están jubilados bajo este régimen, el descuento se realiza de manera automática sobre el haber mensual. Sin embargo, dado que el monto de la cuota varía según la cantidad de años regularizados y el plan de pagos elegido al momento de iniciar el trámite, el impacto nominal en pesos es diferente para cada persona.

Paso a paso: cómo consultar el descuento

La forma más directa y segura de conocer el nuevo valor de la cuota es a través del recibo de haberes digital. Para ello, no hace falta ir a una oficina; el trámite se puede realizar íntegramente desde un celular o computadora ingresando a la plataforma Mi ANSES. Es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe dirigirse al menú lateral y seleccionar la opción “Jubilaciones y Pensiones”. Allí se desplegará una pestaña que dice “Consultar recibos de haberes”. Al hacer clic, el sistema permitirá elegir el período a consultar; en este caso, se debe seleccionar “Enero 2026” para ver el detalle actualizado.

Dentro del recibo, el jubilado deberá buscar el ítem que figura bajo el concepto de “Cuota Moratoria” o “Plan de Pago Deuda Previsional”. En esa línea aparecerá el monto final descontado, que ya incluye el ajuste del 2,47% mencionado. Comparar este recibo con el del mes anterior (diciembre 2025) es la mejor manera de verificar la diferencia exacta que se ha aplicado.

El costo para quienes aún no se jubilaron

El aumento también afecta a los trabajadores activos que están pagando su deuda previsional de forma anticipada o a quienes están por iniciar el trámite. El valor de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), que es el “precio” de cada mes de aporte que se necesita comprar, también se actualizó. En enero, el costo de cada mes de aporte faltante ascendió a $34.116,74.

Este valor es clave para quienes están planificando su retiro, ya que determina el costo total de la deuda a cancelar. Al igual que las cuotas de los pasivos, este monto se ajustará nuevamente en febrero siguiendo el próximo dato de inflación, lo que obliga a los interesados a estar atentos a las actualizaciones mensuales para no perder referencia de los costos.

En un contexto económico donde cada peso cuenta, revisar el recibo de sueldo se vuelve una tarea esencial de control. Si bien los aumentos en las jubilaciones buscan acompañar la inflación, el incremento paralelo de las deudas por moratoria funciona como un contrapeso que los beneficiarios deben tener en cuenta al organizar sus finanzas mensuales