La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El mismo estará en línea con la inflación registrada por el INDEC en diciembre de 2025.
De cuánto es el aumento para la AUH
El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de 2,84%, por lo que el aumento será equivalente al pleno de beneficiarios de la asignación. De esta manera, los montos a cobrar quedan de la siguiente manera:
AUH general por hijo
- $ 129.042 (monto total bruto)
- Se cobra el 80 % mensual: $ 103.233 en mano cada mes
- El 20 % restante (aprox. $ 25.809) se retiene y se paga en un pago anual al presentar la Libreta AUH
AUH por hijo con discapacidad
- $ 420.271 (monto total bruto)
- Se aplica también la retención del 20 %: pago mensual directo de $ 336.217
- El remanente se liquida anualmente con la documentación correspondiente.
ANSES: ¿cuándo cobra AUH?
ANSES publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo:
- DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
- DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
- DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
- DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
- DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado)
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero
- DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero
- DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
- DNI terminados en 9: martes 24 de febrero