Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El mismo estará en línea con la inflación registrada por el INDEC en diciembre de 2025.

De cuánto es el aumento para la AUH

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue de 2,84%, por lo que el aumento será equivalente al pleno de beneficiarios de la asignación. De esta manera, los montos a cobrar quedan de la siguiente manera:

Aumenta la AUH en febrero de 2026: Milei confirmó cuánto cobrarán estos beneficiarios tras el ajuste. Foto: Shutterstock

AUH general por hijo

$ 129.042 (monto total bruto)

Se cobra el 80 % mensual: $ 103.233 en mano cada mes

El 20 % restante (aprox. $ 25.809) se retiene y se paga en un pago anual al presentar la Libreta AUH

AUH por hijo con discapacidad

$ 420.271 (monto total bruto)

Se aplica también la retención del 20 %: pago mensual directo de $ 336.217

El remanente se liquida anualmente con la documentación correspondiente.

ANSES: ¿cuándo cobra AUH?

ANSES publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo: