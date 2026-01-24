Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 con el bono. Foto: Shutterstock

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en febrero de 2026 un nuevo aumento por movilidad previsional junto a la continuidad del bono de $70.000. Esta actualización busca acompañar la evolución de los ingresos frente a la inflación, aplicando la fórmula automática vigente.

El incremento confirmado es del 2,85 %, calculado según la variación de precios de diciembre. Este ajuste se aplica a todas las jubilaciones, pensiones contributivas, PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y pensiones no contributivas.

Los montos de la jubilación de ANSES para febrero de 2026

Cada prestación para los adultos mayores que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá un incremento para el segundo mes del año. Así quedarán los montos:

Jubilación mínima: $ 359.254,34 (haber ajustado) + bono de $ 70.000 = $ 429.254,34 en total.

Jubilación máxima: $ 2.417.441,64 (solo aplica el aumento del 2,85 %, sin bono adicional).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Aproximadamente $ 357.403,47 (80 % de la mínima + bono de $ 70.000).

Pensiones No Contributivas (PNC por vejez o invalidez): Alrededor de $ 321.478,04 (con el incremento y bono incluidos para los sectores más vulnerables).

Calendario ANSES de febrero 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para febrero, el cual se determina a partir del último número del documento del beneficiario:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 9: DNI terminados en 0.

Martes 10: DNI terminados en 1.

Miércoles 11: DNI terminados en 2.

Jueves 12: DNI terminados en 3.

Viernes 13: DNI terminados en 4.

Miércoles 18: DNI terminados en 5.

Jueves 19: DNI terminados en 6.

Jueves 19: DNI terminados en 7.

Viernes 20: DNI terminados en 8.

Viernes 20: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 24: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9.

¿Qué pasará con la AUH y las asignaciones familiares en febrero de 2026?

Las demás asignaciones sociales también se rigen por el mismo porcentaje de Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que quedarán con estos montos: