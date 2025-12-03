En esta noticia
- ¿Por qué ANSES cambia el calendario de pagos de diciembre?
- ¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025?
- ¿Cuándo cobran los jubilados en diciembre 2025?
- Jubilaciones que no superan la mínima
- Jubilaciones que superan la mínima
- ¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC)?
- ¿Cuánto cobran AUH y SUAF en diciembre 2025?
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignaciones Familiares (SUAF)
- Asignaciones por Hijo con Discapacidad
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un calendario de pagos especial para diciembre 2025 debido al feriado nacional del lunes 8, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción. El fin de semana largo obliga a adelantar varias fechas de cobro y a reorganizar el cronograma para jubilados, pensionados, AUH y SUAF.
Además del ajuste de fechas, diciembre llega con aumento por movilidad del 2,34%, medio aguinaldo y un bono extraordinario de $ 70.000 para los haberes más bajos.
¿Por qué ANSES cambia el calendario de pagos de diciembre?
El feriado del 8 de diciembre afecta la atención bancaria en todo el país. Para evitar acumulación de trámites, demoras en ventanilla y superposiciones con el fin de semana largo, ANSES decidió adelantar y reordenar los pagos de:
- Jubilaciones mínimas y superiores
- Pensiones No Contributivas (PNC)
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignaciones Familiares (SUAF)
El objetivo es asegurar que todos los beneficiarios cobren antes del feriado y sin interrupciones operativas.
¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025?
Diciembre llega con tres elementos claves como el aumento del 2,34% por movilidad, el medio aguinaldo y bono extraordinario de $ 70.000 para haberes mínimos. Así quedan los montos:
- Jubilación mínima: $ 581.319,38
- Jubilación máxima: $ 3.440.695,38
- PUAM: $ 479.055,50
- PNC generales: $ 427.923,56
- PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38
¿Cuándo cobran los jubilados en diciembre 2025?
ANSES adelantó parte del calendario de la siguiente manera:
Jubilaciones que no superan la mínima
- DNI 0: martes 9 de diciembre
- DNI 1: miércoles 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superan la mínima
- DNI 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
- DNI 2 y 3: jueves 18 de diciembre
- DNI 4 y 5: viernes 19 de diciembre
- DNI 6 y 7: lunes 22 de diciembre
- DNI 8 y 9: martes 23 de diciembre
¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC)?
- DNI 0 y 1: martes 9 de diciembre
- DNI 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
- DNI 4 y 5: jueves 11 de diciembre
- DNI 6 y 7: viernes 12 de diciembre
- DNI 8 y 9: viernes 12 de diciembre
¿Cuánto cobran AUH y SUAF en diciembre 2025?
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- AUH: $ 122.492
- AUH con discapacidad: $ 398.853
Asignaciones Familiares (SUAF)
Según Ingreso del Grupo Familiar (IGF) cobrarán de la siguiente manera:
- Hasta $ 948.361: $61.252
- $ 948.361 a $ 1.390.864: $ 41.316
- $ 1.390.864 a $ 1.605.800: $ 24.990
- $ 1.605.800 a $ 5.022.048: $ 12.892
Asignaciones por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $ 948.361: $ 199.434
- IGF $ 948.361 a $ 1.390.864: $ 141.086
- IGF desde $ 1.390.864: $ 89.043