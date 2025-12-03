La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un calendario de pagos especial para diciembre 2025 debido al feriado nacional del lunes 8, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción. El fin de semana largo obliga a adelantar varias fechas de cobro y a reorganizar el cronograma para jubilados, pensionados, AUH y SUAF.

Además del ajuste de fechas, diciembre llega con aumento por movilidad del 2,34%, medio aguinaldo y un bono extraordinario de $ 70.000 para los haberes más bajos.

¿Por qué ANSES cambia el calendario de pagos de diciembre?

El feriado del 8 de diciembre afecta la atención bancaria en todo el país. Para evitar acumulación de trámites, demoras en ventanilla y superposiciones con el fin de semana largo, ANSES decidió adelantar y reordenar los pagos de:

Jubilaciones mínimas y superiores

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares (SUAF)

El objetivo es asegurar que todos los beneficiarios cobren antes del feriado y sin interrupciones operativas.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Diciembre llega con tres elementos claves como el aumento del 2,34% por movilidad, el medio aguinaldo y bono extraordinario de $ 70.000 para haberes mínimos. Así quedan los montos:

Jubilación mínima: $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38

PUAM: $ 479.055,50

PNC generales: $ 427.923,56

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38

¿Cuándo cobran los jubilados en diciembre 2025?

ANSES adelantó parte del calendario de la siguiente manera:

Jubilaciones que no superan la mínima

DNI 0: martes 9 de diciembre

DNI 1: miércoles 10 de diciembre

DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superan la mínima

DNI 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI 8 y 9: martes 23 de diciembre

¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC)?

DNI 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI 8 y 9: viernes 12 de diciembre

¿Cuánto cobran AUH y SUAF en diciembre 2025?

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH: $ 122.492

AUH con discapacidad: $ 398.853

Asignaciones Familiares (SUAF)

Según Ingreso del Grupo Familiar (IGF) cobrarán de la siguiente manera:

Hasta $ 948.361: $61.252

$ 948.361 a $ 1.390.864: $ 41.316

$ 1.390.864 a $ 1.605.800: $ 24.990

$ 1.605.800 a $ 5.022.048: $ 12.892

Asignaciones por Hijo con Discapacidad