Cebolla blanca o cebolla colorada: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comprar. (Imagen ilustrtiva)

A la hora de elegir cebolla en la verdulería, la mayoría se guía solo por la receta que va a preparar. Sin embargo, la diferencia entre la cebolla blanca y la cebolla colorada va mucho más allá del sabor .

Cada variedad tiene un perfil nutricional propio, con compuestos que cambian según el color de la piel.

En este sentido, conocer qué aporta cada una ayuda a decidir cuál conviene sumar a las compras, no solo por el plato que vas a cocinar sino también por la salud.

Cuál es más nutritiva: la diferencia entre la cebolla blanca y la colorada

Ambas variedades comparten una base similar: vitamina C, vitaminas del grupo B, potasio, fósforo y fibra.

Sin embargo, cada una se destaca por compuestos diferentes:

Cebolla colorada : concentra más quercetina y antocianinas , los pigmentos responsables de su tono violáceo. Estos compuestos tienen acción antioxidante y antiinflamatoria, y ayudan a combatir el estrés oxidativo celular.

Cebolla blanca: aporta alinasa, una enzima con efecto cardioprotector que colabora en adelgazar la sangre, bajar el colesterol LDL y mantener elásticas las arterias.

Ambas variedades comparten una base similar: vitamina C, vitaminas del grupo B, potasio, fósforo y fibra. Imagen creada con IA

En este contexto, la cebolla colorada suele recomendarse para quienes buscan reforzar la protección antioxidante, mientras que la blanca gana terreno como aliada cardiovascular.

No obstante, ninguna reemplaza a la otra: lo ideal es alternar ambas variedades a lo largo de la semana para aprovechar los dos perfiles.

Cuál rinde más en el changuito

Además del valor nutricional, hay una diferencia práctica que impacta directo en el bolsillo: la conservación.

La cebolla blanca, al tener una piel seca y protectora más gruesa, se guarda en un lugar fresco, seco y oscuro entre uno y ocho meses sin perder calidad.

La cebolla colorada tiene una conservación similar a la blanca, aunque su sabor se vuelve más ácido con el paso de las semanas.

Las variedades dulces o de primavera, en cambio, tienen mayor contenido de agua y se echan a perder mucho más rápido.

Esto quiere decir que tanto la blanca como la colorada permiten comprar en cantidad sin miedo a que se pudran, algo que no ocurre con las cebollas dulces.

En cuanto al uso en la olla, la cebolla blanca es la que más rinde en guisos, sofritos y sopas, porque se ablanda y se vuelve dulce con la cocción prolongada.

La colorada, en cambio, pierde su color vivo al cocinarse, por lo que conviene guardarla para el consumo en crudo, en ensaladas o encurtidos, donde no se desperdicia nada de su textura crocante.

En conclusión, para planificar las compras de la semana, comprar ambas variedades en cantidad es una opción segura: se conservan bien y cada una cumple una función distinta en la cocina.