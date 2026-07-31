Se vienen 48 horas con tormentas fuertes, nevadas, viento Zonda y ráfagas de 150 km/h: qué provincias están bajo alerta

En esta noticia Qué provincias están bajo alerta este viernes 31 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un viernes de tiempo severo en gran parte del país, con tormentas, nevadas, viento Zonda y ráfagas que en algunas zonas podrían superar los 150 km/h.

Según el informe oficial, el fenómeno se extenderá durante las próximas 48 horas y afectará a numerosas provincias argentinas con distintos niveles de alerta.

El clima en Argentina vuelve a mostrar contrastes marcados: mientras el centro y el litoral reciben tormentas y ráfagas intensas, la cordillera y la Patagonia enfrentan nevadas y frío extremo.

Qué provincias están bajo alerta este viernes 31 de julio

Buenos Aires y CABA : aviso a muy corto plazo y alerta naranja por tormentas.

Catamarca : alerta naranja por viento y viento Zonda.

Chaco : alerta amarilla por viento.

Córdoba : alerta amarilla por tormenta y alerta naranja por viento.

Corrientes : alerta amarilla por tormentas y viento.

Entre Ríos : aviso a muy corto plazo, alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por viento.

Formosa : alerta amarilla por viento.

Jujuy : alerta amarilla por viento y viento Zonda.

La Pampa : alerta amarilla por tormenta.

La Rioja : alerta naranja por viento y viento Zonda.

Mendoza : alerta amarilla por nevadas y viento, alerta naranja por viento Zonda.

Misiones : alerta amarilla por viento.

Neuquén : alerta naranja por nevadas.

Salta : alerta naranja por viento y alerta amarilla por viento Zonda.

San Juan : alerta amarilla por nevadas y viento, alerta naranja por viento Zonda.

San Luis : alerta naranja por viento.

Santa Cruz : alerta amarilla por tormentas y nevadas.

Santa Fe : alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por viento.

Santiago del Estero : alerta amarilla por tormentas y viento.

Tucumán: alerta naranja por viento y alerta amarilla por viento Zonda.

Todas las alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 31 de julio. Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN

Ante la alerta por viento y viento Zonda, el organismo recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar estacionar vehículos bajo árboles, mantener cerradas puertas y ventanas, y alejarse de carteles o estructuras inestables.

Por la alerta de nevadas, el SMN sugiere extremar precauciones al circular por rutas de montaña, contar con equipo de abrigo adecuado y evitar traslados innecesarios hacia zonas cordilleranas.

Frente a la alerta por tormentas, se recomienda no refugiarse bajo árboles, desconectar artefactos eléctricos y evitar circular por zonas anegadizas o con riesgo de caída de ramas.

¿Qué significa la alerta naranja y la alerta amarilla del SMN?

La alerta amarilla indica que existe una condición meteorológica que puede representar cierto riesgo, por lo que se recomienda estar atento a la evolución del pronóstico.

La alerta naranja, en cambio, señala un riesgo importante, con fenómenos de mayor intensidad que pueden afectar la actividad cotidiana y requerir medidas de precaución más estrictas, según los parámetros que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional.