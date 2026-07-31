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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un viernes de tiempo severo en gran parte del país, con tormentas, nevadas, viento Zonda y ráfagas que en algunas zonas podrían superar los 150 km/h.
Según el informe oficial, el fenómeno se extenderá durante las próximas 48 horas y afectará a numerosas provincias argentinas con distintos niveles de alerta.
El clima en Argentina vuelve a mostrar contrastes marcados: mientras el centro y el litoral reciben tormentas y ráfagas intensas, la cordillera y la Patagonia enfrentan nevadas y frío extremo.
Qué provincias están bajo alerta este viernes 31 de julio
- Buenos Aires y CABA: aviso a muy corto plazo y alerta naranja por tormentas.
- Catamarca: alerta naranja por viento y viento Zonda.
- Chaco: alerta amarilla por viento.
- Córdoba: alerta amarilla por tormenta y alerta naranja por viento.
- Corrientes: alerta amarilla por tormentas y viento.
- Entre Ríos: aviso a muy corto plazo, alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por viento.
- Formosa: alerta amarilla por viento.
- Jujuy: alerta amarilla por viento y viento Zonda.
- La Pampa: alerta amarilla por tormenta.
- La Rioja: alerta naranja por viento y viento Zonda.
- Mendoza: alerta amarilla por nevadas y viento, alerta naranja por viento Zonda.
- Misiones: alerta amarilla por viento.
- Neuquén: alerta naranja por nevadas.
- Salta: alerta naranja por viento y alerta amarilla por viento Zonda.
- San Juan: alerta amarilla por nevadas y viento, alerta naranja por viento Zonda.
- San Luis: alerta naranja por viento.
- Santa Cruz: alerta amarilla por tormentas y nevadas.
- Santa Fe: alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por viento.
- Santiago del Estero: alerta amarilla por tormentas y viento.
- Tucumán: alerta naranja por viento y alerta amarilla por viento Zonda.
Recomendaciones del SMN
Ante la alerta por viento y viento Zonda, el organismo recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar estacionar vehículos bajo árboles, mantener cerradas puertas y ventanas, y alejarse de carteles o estructuras inestables.
Por la alerta de nevadas, el SMN sugiere extremar precauciones al circular por rutas de montaña, contar con equipo de abrigo adecuado y evitar traslados innecesarios hacia zonas cordilleranas.
Frente a la alerta por tormentas, se recomienda no refugiarse bajo árboles, desconectar artefactos eléctricos y evitar circular por zonas anegadizas o con riesgo de caída de ramas.
¿Qué significa la alerta naranja y la alerta amarilla del SMN?
La alerta amarilla indica que existe una condición meteorológica que puede representar cierto riesgo, por lo que se recomienda estar atento a la evolución del pronóstico.
La alerta naranja, en cambio, señala un riesgo importante, con fenómenos de mayor intensidad que pueden afectar la actividad cotidiana y requerir medidas de precaución más estrictas, según los parámetros que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional.