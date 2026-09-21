La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana, del 21 al 25 de septiembre, con el cronograma de pagos de las distintas prestaciones sociales.

Durante este período, el organismo previsional abonará jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo, entre otras.

Los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario oficial establecido y según terminación de DNI de cada beneficiario, en la mayoría de los casos.

Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre

Los jubilados y pensionados que perciben un haber que no supera el mínimo tienen asignado el pago correspondiente a los DNI terminados en 9 para el lunes 21 de septiembre.

En el caso de quienes cobran haberes superiores al mínimo, el calendario para esta semana es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

Calendario de pago para jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo. ANSES

AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo: quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo, el cronograma establece el pago para los titulares cuyo DNI termina en 9 el lunes 21 de septiembre.

Otras prestaciones de ANSES que se pagan en septiembre

El calendario de pago de ANSES también contempla el pago de otras prestaciones durante septiembre, aunque las fechas no se distribuyen exclusivamente según la terminación del DNI de una semana determinada.

Las Asignaciones de Pago Único (APU), correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se abonan para todas las terminaciones de DNI dentro de los periodos establecidos por el organismo público:

Todos los documentos de la primera quincena : del 09/09 al 09/10

Todos los documentos de la segunda quincena: 21/09 a 09/10

Cómo consultar cuando cobro una prestación de ANSES

El calendario de pagos de ANSES puede consultarte ingresar en el portal oficial.

Paso a paso:

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Consulta tu fecha de cobro de acuerdo con la prestación y la terminación del DNI.